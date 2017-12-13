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«Зек» виманював гроші у довірливих лучанок

«Зек» виманював гроші у довірливих лучанок
Шахрай, який, перебуваючи у місцях позбавлення волі, обдурював лучанок, знову втрапив за ґрати.

Так, за шахрайство судили неодноразово судимого 30-річного мешканця Луцька, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, молодик заробляв собі на життя, ошукуючи довірливих жінок.

Діяв він за давно відомою схемою "ваш родич у поліції". Телефонував жертві, повідомляв, що хтось із родини вчинив ДТП і тепер задля того, аби залагодити проблеми з потерпілими і правоохоронцями, необхідні чималі кошти.

По гроші до потерпілих приїжджав його знайомий, з яким вони колись разом відбували покарання у виправній колонії.

З жовтня 2017 по лютий 2018 року таким чином зловмисник ошукав трьох жінок, виманивши у них від 2 до 15 тис. грн. (усього 28 950 грн.).

Отож, майже одразу після звільнення із колонії, чоловік знову має проблеми із законом.

Луцький міськрайонний суд, визнавши його винним у вчиненні шахрайств, призначив йому покарання у виді 2 років та 6 місяців позбавлення волі.

Окрім того, шахрай відшкодує потерпілим усі завдані ним збитки.

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Теги: суд, шахрайство
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