Санта-Барбара по-волинськи: чоловік-нероба побив співмешканку





Поліцейським надійшло повідомлення про те, що жительку села Хрипськ 1982 року народження побили, - повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Виявилося, що тілесні ушкодження наніс співмешканець 1976 року народження, непрацюючий. Потерпілу доправили до лікарні для надання необхідної допомоги та додаткового обстеження.



За вказаним фактом матеріали внесли до ЄРДР, проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ст. 125 КК України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень).

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