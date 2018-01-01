На Волині авто на «бляхах» на швидкості влупилося в дерево
Сьогодні, 17:22
У Шацькому районі автівка на іноземній реєстрації злетіла у кювет та врізалася в дерево.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі між населеними пунктами смт. Шацьк та Піща, поблизу повороту до бази відпочинку "Медик", - повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Водій автомобіля Chrysler польської реєстрації, чоловік 1978 року народження, житель Любомльського району, не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував ускладнену погодними умовами обстановку на дорозі, в наслідок чого не впорався з керуванням автомобіля та злетів у кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.
Потерпілих немає, а на водія склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Справу направили до суду.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі між населеними пунктами смт. Шацьк та Піща, поблизу повороту до бази відпочинку "Медик", - повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Водій автомобіля Chrysler польської реєстрації, чоловік 1978 року народження, житель Любомльського району, не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував ускладнену погодними умовами обстановку на дорозі, в наслідок чого не впорався з керуванням автомобіля та злетів у кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.
Потерпілих немає, а на водія склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Справу направили до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
На митинг спишыл тоже халявы хотел
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