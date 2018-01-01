На Волині авто на «бляхах» на швидкості влупилося в дерево

У Шацькому районі автівка на іноземній реєстрації злетіла у кювет та врізалася в дерево.Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі між населеними пунктами смт. Шацьк та Піща, поблизу повороту до бази відпочинку "Медик", - повідомили у Шацькому відділенні поліції.Водій автомобіля Chrysler польської реєстрації, чоловік 1978 року народження, житель Любомльського району, не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував ускладнену погодними умовами обстановку на дорозі, в наслідок чого не впорався з керуванням автомобіля та злетів у кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.Потерпілих немає, а на водія склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Справу направили до суду.