Фільм режисера з Волині змагатиметься за «Оскар»
Сьогодні, 17:50
Документальна стрічка «Переломний момент: Війна за демократію в Україні» створена режисером з Волині Олесем Саніним та американським оскароносним документалістом Марком Харрісом, увійшла до лонг-листа претендентів на премію Американської Кіноакадемії за найкращий документальний фільм.
Про це повідомили у Державному агентстві України з питань кіно.
Фільм охоплює період 2013-2016 років. У ньому зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів та терактів на території України. За час роботи було записано 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані та сході України і зафільмовано майже 600 годин робочого кіноматеріалу.
Стрічка про українські події, що прикували увагу цілого світу, вже отримала численні нагороди на кінофестивалях у США та Канаді. У березні цього року «Переломний момент» вийшов у американський прокат і з успіхом демонструвався в кінотеатрах Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших міст. За оцінками авторитетних кінокритиків, зібраними на популярному сайті Rotten Tomatoes, фільм Олеся Саніна отримав 100% позитивного рейтингу.
«Фільм Марка Джонатана Харріса та Олеся Саніна пропонує яскраву та наочну документацію боротьби за демократію. Ще рік тому вона була б не такою важливою для американської аудиторії, як сьогодні — коли ми й самі зіткнулися з Кремлівським агітпропом і брехнею» — пише The Village Voice.
Cхвальні рецензії на «Переломний момент» написали провідні американські видання — NewYorkTimes, LosAngelesTimes, Variety, HollywoodReporter. ЗМІ підкреслюють актуальність українського досвіду для Америки після обрання президентом Дональда Трампа та зростання російського впливу на інформаційний простір: Особливу увагу світової кінокритики «Переломний момент» привернув глобальністю і гостротою проблем, порушених у стрічці.
Довідково:
Олесь Санін — режисер художніх фільмів «Мамай» (2003) та «Поводир» (2014), що висувалися Україною на премію Оскар за найкращий іншомовний фільм. Продюсер десятків документальних фільмів для Internews Network, Canal+ та інших українських та світових телеканалів. Зараз за підтримки Держкіно працює над своєю третьою художньою стрічкою «Довбуш».
Марк Джонатан Харріс — режисер стрічки TheRedwoods, нагородженої Оскаром за найкращий короткометражний документальний фільм у 1968 році. Його роботи TheLongWayHome та IntotheArmsofStrangers: StoriesoftheKindertransportотримали «Оскари» за найкращий повнометражний документальний фільм у 1997 та 2000 роках відповідно. Номінант на Еммі, почесний професор Школи кінематографічних мистецтв Університету Південної Каліфорнії.
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Про це повідомили у Державному агентстві України з питань кіно.
Фільм охоплює період 2013-2016 років. У ньому зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів та терактів на території України. За час роботи було записано 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані та сході України і зафільмовано майже 600 годин робочого кіноматеріалу.
Стрічка про українські події, що прикували увагу цілого світу, вже отримала численні нагороди на кінофестивалях у США та Канаді. У березні цього року «Переломний момент» вийшов у американський прокат і з успіхом демонструвався в кінотеатрах Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших міст. За оцінками авторитетних кінокритиків, зібраними на популярному сайті Rotten Tomatoes, фільм Олеся Саніна отримав 100% позитивного рейтингу.
«Фільм Марка Джонатана Харріса та Олеся Саніна пропонує яскраву та наочну документацію боротьби за демократію. Ще рік тому вона була б не такою важливою для американської аудиторії, як сьогодні — коли ми й самі зіткнулися з Кремлівським агітпропом і брехнею» — пише The Village Voice.
Cхвальні рецензії на «Переломний момент» написали провідні американські видання — NewYorkTimes, LosAngelesTimes, Variety, HollywoodReporter. ЗМІ підкреслюють актуальність українського досвіду для Америки після обрання президентом Дональда Трампа та зростання російського впливу на інформаційний простір: Особливу увагу світової кінокритики «Переломний момент» привернув глобальністю і гостротою проблем, порушених у стрічці.
Довідково:
Олесь Санін — режисер художніх фільмів «Мамай» (2003) та «Поводир» (2014), що висувалися Україною на премію Оскар за найкращий іншомовний фільм. Продюсер десятків документальних фільмів для Internews Network, Canal+ та інших українських та світових телеканалів. Зараз за підтримки Держкіно працює над своєю третьою художньою стрічкою «Довбуш».
Марк Джонатан Харріс — режисер стрічки TheRedwoods, нагородженої Оскаром за найкращий короткометражний документальний фільм у 1968 році. Його роботи TheLongWayHome та IntotheArmsofStrangers: StoriesoftheKindertransportотримали «Оскари» за найкращий повнометражний документальний фільм у 1997 та 2000 роках відповідно. Номінант на Еммі, почесний професор Школи кінематографічних мистецтв Університету Південної Каліфорнії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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