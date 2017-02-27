Фільм режисера з Волині змагатиметься за «Оскар»

Документальна стрічка «Переломний момент: Війна за демократію в Україні» створена режисером з Волиніта американським оскароносним документалістом, увійшла до лонг-листа претендентів на премію Американської Кіноакадемії за найкращий документальний фільм.Про це повідомили у Державному агентстві України з питань кіно.Фільм охоплює період 2013-2016 років. У ньому зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів та терактів на території України. За час роботи було записано 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані та сході України і зафільмовано майже 600 годин робочого кіноматеріалу.Стрічка про українські події, що прикували увагу цілого світу, вже отримала численні нагороди на кінофестивалях у США та Канаді. У березні цього року «Переломний момент» вийшов у американський прокат і з успіхом демонструвався в кінотеатрах Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших міст. За оцінками авторитетних кінокритиків, зібраними на популярному сайті Rotten Tomatoes, фільм Олеся Саніна отримав 100% позитивного рейтингу.«Фільм Марка Джонатана Харріса та Олеся Саніна пропонує яскраву та наочну документацію боротьби за демократію. Ще рік тому вона була б не такою важливою для американської аудиторії, як сьогодні — коли ми й самі зіткнулися з Кремлівським агітпропом і брехнею» — пише The Village Voice.Cхвальні рецензії на «Переломний момент» написали провідні американські видання — NewYorkTimes, LosAngelesTimes, Variety, HollywoodReporter. ЗМІ підкреслюють актуальність українського досвіду для Америки після обрання президентом Дональда Трампа та зростання російського впливу на інформаційний простір: Особливу увагу світової кінокритики «Переломний момент» привернув глобальністю і гостротою проблем, порушених у стрічці.