Волинян попередили про затримки у доставці пошти через протест «бляхарів»





Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укрпошти.



У зв’язку з перекриттям руху активістами ГО «Авто Євро Сила» під час проведення акції протесту щодо відміни законів про розмитнення автомобілів можливі затримки доставки пошти в областях: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та по м. Київ.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині попередили про можливі затримки у доставці пошти через акції протесту на автошляхах.Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укрпошти.У зв’язку з перекриттям руху активістами ГО «Авто Євро Сила» під час проведення акції протесту щодо відміни законів про розмитнення автомобілів можливі затримки доставки пошти в областях: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та по м. Київ.

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