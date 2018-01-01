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Волинян попередили про затримки у доставці пошти через протест «бляхарів»

Волинян попередили про затримки у доставці пошти через протест «бляхарів»
На Волині попередили про можливі затримки у доставці пошти через акції протесту на автошляхах.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укрпошти.

У зв’язку з перекриттям руху активістами ГО «Авто Євро Сила» під час проведення акції протесту щодо відміни законів про розмитнення автомобілів можливі затримки доставки пошти в областях: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та по м. Київ.

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Теги: бляхи, протест
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