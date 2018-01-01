Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько -4…-3 градусів, удень – до -1…+1.
Вітер східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько -4…-3 градусів, удень – до -1…+1.
Вітер східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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