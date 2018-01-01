вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненському військовому полігоні прогримів вибух

На Рівненському військовому полігоні прогримів вибух
Потерпілий - військовослужбовець 30-ї механізованої бригади, яка приїхала на навчання на Рівненський полігон з Житомирщини.

Про це пише Уніан.

На Рівненському військовому полігоні сьогодні, 20 листопада, внаслідок вибуху поранено військовослужбовця-контрактника 30-ї механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, що дислокується у м. Новоград-Волинський Житомирської області.

Як повідомив керівник прес-служби оперативного командування «Захід» Анатолій Прошин, подія сталася на території полігону під час навчань військових, які підпорядковані оперативному командуванню «Північ».

За словами начальника прес-служби ОК «Північ» Віталія Кирилова, потерпілим унаслідок вибуху є військовослужбовець з 30-ї механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, частина якої приїхала на навчання на Рівненський полігон.

Наразі у прес-службі ОК «Північ» не вдалося з’ясувати, який саме предмет вибухнув. Чоловіка госпіталізовано. На місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та Нацполіції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, полігон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін дав гроші на реабілітаційний центр та камери спостереження у Луцьку
Сьогодні, 19:00
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Сьогодні, 18:45
На Рівненському військовому полігоні прогримів вибух
Сьогодні, 18:38
Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Сьогодні, 18:18
Волинян попередили про затримки у доставці пошти через протест «бляхарів»
Сьогодні, 18:06
Схожі новини
Причиною вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання, - Луценко Причиною вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання, - Луценко
27 вересень, 16:57
Повідомили нові подробиці про вибух на Рівненському полігоні Повідомили нові подробиці про вибух на Рівненському полігоні
06 липень, 17:03
Повідомили про стан постраждалих після вибуху на рівненському полігоні Повідомили про стан постраждалих після вибуху на рівненському полігоні
06 липень, 13:04
Міноборони прокоментувало трагедію на Рівненському полігоні Міноборони прокоментувало трагедію на Рівненському полігоні
06 липень, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку відкриють нову виставку про Голодомор
Сьогодні, 19:46
 0
У Любешівському районі провели новобранців в армію
Сьогодні, 19:12
 0
Кабмін дав гроші на реабілітаційний центр та камери спостереження у Луцьку
Сьогодні, 19:00
 0
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8