На Рівненському військовому полігоні прогримів вибух





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На Рівненському військовому полігоні сьогодні, 20 листопада, внаслідок вибуху поранено військовослужбовця-контрактника 30-ї механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, що дислокується у м. Новоград-Волинський Житомирської області.



Як повідомив керівник прес-служби оперативного командування «Захід» Анатолій Прошин, подія сталася на території полігону під час навчань військових, які підпорядковані оперативному командуванню «Північ».



За словами начальника прес-служби ОК «Північ» Віталія Кирилова, потерпілим унаслідок вибуху є військовослужбовець з 30-ї механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, частина якої приїхала на навчання на Рівненський полігон.



Наразі у прес-службі ОК «Північ» не вдалося з’ясувати, який саме предмет вибухнув. Чоловіка госпіталізовано. На місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та Нацполіції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потерпілий - військовослужбовець 30-ї механізованої бригади, яка приїхала на навчання на Рівненський полігон з Житомирщини.Про це пише Уніан На Рівненському військовому полігоні сьогодні, 20 листопада, внаслідок вибуху поранено військовослужбовця-контрактника 30-ї механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, що дислокується у м. Новоград-Волинський Житомирської області.Як повідомив керівник прес-служби оперативного командування «Захід», подія сталася на території полігону під час навчань військових, які підпорядковані оперативному командуванню «Північ».За словами начальника прес-служби ОК «Північ», потерпілим унаслідок вибуху є військовослужбовець з 30-ї механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, частина якої приїхала на навчання на Рівненський полігон.Наразі у прес-службі ОК «Північ» не вдалося з’ясувати, який саме предмет вибухнув. Чоловіка госпіталізовано. На місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та Нацполіції.

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