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На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО

На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
На кількох вулицях Луцька, а також на Волині сьогодні, 20 листопада, трапилось понад десяток дорожньо-транспортних пригод.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

9 ДТП – на території обслуговування патрульної поліції Волині, на щастя, без потерпілих.

Неуважність, порушення ПДР, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, незрозумілі маневрування, а також і подекуди слизька дорога стали причинами автопригод.

«Закликаємо бути особливо пильними в осінньо-зимовий період!» - зазначили у поліції.

На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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