На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
Сьогодні, 20:57
На кількох вулицях Луцька, а також на Волині сьогодні, 20 листопада, трапилось понад десяток дорожньо-транспортних пригод.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
9 ДТП – на території обслуговування патрульної поліції Волині, на щастя, без потерпілих.
Неуважність, порушення ПДР, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, незрозумілі маневрування, а також і подекуди слизька дорога стали причинами автопригод.
«Закликаємо бути особливо пильними в осінньо-зимовий період!» - зазначили у поліції.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
9 ДТП – на території обслуговування патрульної поліції Волині, на щастя, без потерпілих.
Неуважність, порушення ПДР, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, незрозумілі маневрування, а також і подекуди слизька дорога стали причинами автопригод.
«Закликаємо бути особливо пильними в осінньо-зимовий період!» - зазначили у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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