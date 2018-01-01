На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО

На кількох вулицях Луцька, а також на Волині сьогодні, 20 листопада, трапилось понад десяток дорожньо-транспортних пригод.Про це йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.9 ДТП – на території обслуговування патрульної поліції Волині, на щастя, без потерпілих.Неуважність, порушення ПДР, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, незрозумілі маневрування, а також і подекуди слизька дорога стали причинами автопригод.«Закликаємо бути особливо пильними в осінньо-зимовий період!» - зазначили у поліції.