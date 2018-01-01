Муніципали відстежують вивезення сміття з луцької вулиці

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради продовжують відстежувати ситуацію щодо вчасного вивозу сміття працівниками ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» з вулиці Баранова.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.Муніципали завітали практично в кожну домівку вулиці Баранова, щоб поінформувати громадян про графік вивозу сміття, а також роздали інформаційні листівки, де вказано час маршруту сміттєвоза.Графік вивозу сміття з вулиці Баранова - вівторок та п’ятниця з 09.00 до 14.00.«В інший час, машина з вивозу сміття курсувати вулицею не буде, тому громадяни повинні усвідомити, що смітити не варто, адже відходи не прибиратимуть тоді, коли їм заманеться», - йдеться у повідомленні.