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Муніципали відстежують вивезення сміття з луцької вулиці

Муніципали відстежують вивезення сміття з луцької вулиці
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради продовжують відстежувати ситуацію щодо вчасного вивозу сміття працівниками ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» з вулиці Баранова.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.

Муніципали завітали практично в кожну домівку вулиці Баранова, щоб поінформувати громадян про графік вивозу сміття, а також роздали інформаційні листівки, де вказано час маршруту сміттєвоза.

Графік вивозу сміття з вулиці Баранова - вівторок та п’ятниця з 09.00 до 14.00.

«В інший час, машина з вивозу сміття курсувати вулицею не буде, тому громадяни повинні усвідомити, що смітити не варто, адже відходи не прибиратимуть тоді, коли їм заманеться», - йдеться у повідомленні.


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Теги: муніципали, Луцьк
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