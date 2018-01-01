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Волинян закликають здати кров для постраждалого від вибуху

Волинян закликають здати кров для постраждалого від вибуху
За життя 37-річного Дмитра Хацера із селище Головне борються медики обласного опікового центру в Луцьку.

Про це пише Район. Любомль.

Нагадаємо, 19 листопада внаслідок вибуху побутового котла у власній оселі в чоловіка термічними опіками парою вражено 70% тіла. Найбільше постраждали ноги, руки, плечі, лоб. На порятунок Дмитра потрібна донорська кров.

Як повідомили у Любомльській райлікарні, за день, 20 листопада, майже 30 людей здали кров, яка зараз знаходиться у холодильних установках медзакладу. Завтра її після ретельної перевірки, відправлять на Володимир-Волинську станцію переливання крові.

Охочих здати кров будь-якої групи просять приходити 22-23 листопада, коли звільниться місце для її зберігання. При собі мати паспорт. Детальну інформацію можна отримати у реєстратурі.

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Теги: лікування, благодійність
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