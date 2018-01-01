Волинян закликають здати кров для постраждалого від вибуху
Сьогодні, 21:12
За життя 37-річного Дмитра Хацера із селище Головне борються медики обласного опікового центру в Луцьку.
Про це пише Район. Любомль.
Нагадаємо, 19 листопада внаслідок вибуху побутового котла у власній оселі в чоловіка термічними опіками парою вражено 70% тіла. Найбільше постраждали ноги, руки, плечі, лоб. На порятунок Дмитра потрібна донорська кров.
Як повідомили у Любомльській райлікарні, за день, 20 листопада, майже 30 людей здали кров, яка зараз знаходиться у холодильних установках медзакладу. Завтра її після ретельної перевірки, відправлять на Володимир-Волинську станцію переливання крові.
Охочих здати кров будь-якої групи просять приходити 22-23 листопада, коли звільниться місце для її зберігання. При собі мати паспорт. Детальну інформацію можна отримати у реєстратурі.
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Про це пише Район. Любомль.
Нагадаємо, 19 листопада внаслідок вибуху побутового котла у власній оселі в чоловіка термічними опіками парою вражено 70% тіла. Найбільше постраждали ноги, руки, плечі, лоб. На порятунок Дмитра потрібна донорська кров.
Як повідомили у Любомльській райлікарні, за день, 20 листопада, майже 30 людей здали кров, яка зараз знаходиться у холодильних установках медзакладу. Завтра її після ретельної перевірки, відправлять на Володимир-Волинську станцію переливання крові.
Охочих здати кров будь-якої групи просять приходити 22-23 листопада, коли звільниться місце для її зберігання. При собі мати паспорт. Детальну інформацію можна отримати у реєстратурі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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