Волинян закликають здати кров для постраждалого від вибуху

Дмитра Хацера із селище Головне борються медики обласного опікового центру в Луцьку.



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Нагадаємо, 19 листопада внаслідок вибуху побутового котла у власній оселі в чоловіка термічними опіками парою вражено 70% тіла. Найбільше постраждали ноги, руки, плечі, лоб. На порятунок Дмитра потрібна донорська кров.



Як повідомили у Любомльській райлікарні, за день, 20 листопада, майже 30 людей здали кров, яка зараз знаходиться у холодильних установках медзакладу. Завтра її після ретельної перевірки, відправлять на Володимир-Волинську станцію переливання крові.



Охочих здати кров будь-якої групи просять приходити 22-23 листопада, коли звільниться місце для її зберігання. При собі мати паспорт. Детальну інформацію можна отримати у реєстратурі.



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