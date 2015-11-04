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На Волині вчителів вистачає, - ОДА

На Волині вчителів вистачає, - ОДА
У Волинській області всі вакансії педагогічних працівників заповнені.

Про це розповіла начальник управління освіти Волинської ОДА Людмила Плахотна, - передає ВолиньUA.

«У нас немає проблеми з тим, що вчителі виїжджають за кордон. Всі вакансії заповнені. Є навіть черги на працевлаштування. Адже в області випускають багато майбутніх педагогів. Найбільший попит на вчителів іноземних мов, початкових класів, світової літератури. У селах робота вчителя з нинішнім рівнем зарплати вважається досить непоганим варіантом», - підкреслила посадовиця.

Зазначимо, що у медичній галузі останнім часом почастішали нарікання на масову міграцію лікарського персоналу та медсестер за кордон через низькі зарплати в Україні.


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Теги: вчителі, Волинь
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