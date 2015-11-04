На Волині вчителів вистачає, - ОДА

У Волинській області всі вакансії педагогічних працівників заповнені.Про це розповіла начальник управління освіти Волинської ОДА, - передає ВолиньUA.«У нас немає проблеми з тим, що вчителі виїжджають за кордон. Всі вакансії заповнені. Є навіть черги на працевлаштування. Адже в області випускають багато майбутніх педагогів. Найбільший попит на вчителів іноземних мов, початкових класів, світової літератури. У селах робота вчителя з нинішнім рівнем зарплати вважається досить непоганим варіантом», - підкреслила посадовиця.Зазначимо, що у медичній галузі останнім часом почастішали нарікання на масову міграцію лікарського персоналу та медсестер за кордон через низькі зарплати в Україні.