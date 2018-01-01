21 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження 21 листопада святкують журналісти та організатори масових дійств(на фото) таЦього дня також особисте свято у директора ДВТП «Волиньфармпостач»21 листопада – іменини у тих, хто носить ім’я Михайло.t вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення в житті та успіхів у роботі.Сьогодні – Всесвітній день вітань. Ця дата стала щорічно відзначатися починаючи з 1973-го року.Крім того, у 1996-му році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних націй проголосила 21-ше листопада новим міжнародним святом – Всесвітнім днем телебачення. Дату щорічного проведення цього свята було вирішено прив’язати до дня проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму ООН.21 листопада 1993 року корвет «Луцьк» здійснив перший самостійний перехід до порту Севастополь.Цього дня в Україні відзначають День Гідності та Свободи на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року)