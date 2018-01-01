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Бійка «бляхарів» і патрульних: постраждали 2 поліцейських

Бійка «бляхарів» і патрульних: постраждали 2 поліцейських
Під час акції протесту поблизу Рівного близько 19.00 сьогодні, 20 листопада, між мітингарями та поліцейськими виник конфлікт.

У сутичці постаждали двоє поліцейських, а трьох порушників доправили до Рівненського районного відділеня поліції, - повідомили у СК ГУНП Рівненщини.

За попередньою інформацією, під час регулювання патрульним поліцейським дорожнього руху один із протестувальників порушив вимогу покинути проїздну частину та вдарив поліцейського в обличчя, і зірвав радіостанцію. До сутички долучилися і інші учасники протесту.

В результаті поліцейські затримали трьох учасників сутички та доставили їх до Рівненського районного відділення для встановлення їх особистих даних. Після надання пояснень їх відпустили.

Двоє патрульних, а саме командир та заступник командира батальйону отримали забої. Їх оглянули медики та надали необхідну допомогу.

За фактом насильства щодо працівника правоохороного органу слідчі внесили відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 Кримінального кодексу України. Крім того, у поліції проводять службове розслідування щодо правомірності дії працівників поліції щодо мітингувальників.

Станом на 20:30 рух автодорогою Київ-Чоп у Рівненському районі розблоковано.

Нагадаємо, також від «євробляхарів» дісталося начальнику УПП Рівненщини, волинянину Сергію Мерчуку.

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Теги: конфлікт
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