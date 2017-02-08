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Із луцьких дитсадків можуть позвільнятися вихователі. ВІДЕО

Із луцьких дитсадків можуть позвільнятися вихователі. ВІДЕО
Луцькі навчальні заклади, а надто дошкільні, вже невдовзі ризикують залишитись без вихователів.

Адже, як виявляється, нині щоб працювати у школі чи дитсадку, треба бути фанатом своєї справи та навчати ледь не за «дякую», бо з зарплатами ситуація вкрай критична, – пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.Луцьк.

Один із закладів дошкільної освіти Луцька – «Незабудка». Зараз тут триває стандартний виховний процес. Дітки разом з вихователями саме гуляють на вулиці. Та, насправді, все не так райдужно, як виглядає на перший погляд. Протягом тривалого часу в дошкільному закладі освіти інтенсивна плинність кадрів. І це проблема не лише цього садка, каже директор Галина Бондарєва.

Основна причина масових звільнень – мізерна зарплатня. Якщо до цієї проблеми раптом додаються ще якісь напруженості в колективі чи специфіка характеру керівника – людина залишає таке місце роботи без роздумів.

Підтверджують проблеми з низьким рівнем оплати і в луцькому управлінні освіти.

І причина тут одна і та ж – неналежна оплата праці. Окрім того, каже начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко, хороших фахівців приваблює можливість працювати за кордоном, безвіз діє, тому люди прямують туди, де реально платять гідні гроші.

Окрім того, цьогоріч луцьким освітянам не додали державної субвенції обсягом 16 мільйонів гривень. Цю так би мовити «дірку», вдалось залатати з місцевої скарбниці.


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Теги: дитсадки, Луцьк
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