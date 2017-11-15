У Луцьку – дедалі більше «хоумскулерів». ВІДЕО





Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



«Хоумскулери» - діти, які навчаються вдома. Така форма навчання набуває популярності в обласному центрі, - розповіла начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко.



Як відбувається навчання - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дедалі більше дітей в обласному центрі Волині навчаються вдома, а не в школі.Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.«Хоумскулери» - діти, які навчаються вдома. Така форма навчання набуває популярності в обласному центрі, - розповіла начальник управління освіти Луцької міськрадиЯк відбувається навчання - у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію