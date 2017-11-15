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У Луцьку – дедалі більше «хоумскулерів». ВІДЕО

У Луцьку – дедалі більше «хоумскулерів». ВІДЕО
Дедалі більше дітей в обласному центрі Волині навчаються вдома, а не в школі.

Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

«Хоумскулери» - діти, які навчаються вдома. Така форма навчання набуває популярності в обласному центрі, - розповіла начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко.

Як відбувається навчання - у відео.


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Теги: діти, навчання
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