У Луцьку – дедалі більше «хоумскулерів». ВІДЕО
Сьогодні, 08:14
Дедалі більше дітей в обласному центрі Волині навчаються вдома, а не в школі.
Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
«Хоумскулери» - діти, які навчаються вдома. Така форма навчання набуває популярності в обласному центрі, - розповіла начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко.
Як відбувається навчання - у відео.
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Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
«Хоумскулери» - діти, які навчаються вдома. Така форма навчання набуває популярності в обласному центрі, - розповіла начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко.
Як відбувається навчання - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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