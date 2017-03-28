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У Володимирі будують нову карту сміттєзвалища

У Володимирі будують нову карту сміттєзвалища
У Володимирі-Волинському на міському сміттєзвалищі неподалік карти, яка використовується зараз, розпочали роботи з облаштування нової карти.

Про це пише Буг.

З міського бюджету на об’єкт виділили 500 тисяч гривень. А з державного бюджету залучили 5 мільйонів гривень на цей етап робіт. До завершення року планується викопати глибокий 5-6 метрів глибини котлован.

Хоча погода на дворі морозна, для такої техніки вона не страшна. Навпаки. Роботу виконує фірма «Комфорт Еко», яка була визначена підрядником через систему Прозорро.

Додамо, що на сьогодні використовується 2 карта, котрої вистачить ще на 2 роки.

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Теги: сміттєзвалище, Волинь
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