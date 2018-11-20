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Військові назвали причину вибуху на Рівненському полігоні

Військові назвали причину вибуху на Рівненському полігоні
За попередньою інформацією, причиною вибуху на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого постраждав військовослужбовець, стала детонація артилерійського снаряду.

Про це розповів речник поліції Рівненської області Антон Греков, - повідомляє Громадське радіо.

На Рівненському полігоні стався вибух, внаслідок якого легке поранення отримав військовий 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

«За попередньою інформацією, на Рівненському полігоні здетонував артилерійський снаряд. Від його вибуху постраждав один військовий», – сказав Греков.

Він додав, що слідчі поліції та військова прокуратура продовжують працювати на місці детонації снаряду. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.



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Теги: вибух
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