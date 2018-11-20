Військові назвали причину вибуху на Рівненському полігоні

вибуху на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого постраждав військовослужбовець, стала детонація артилерійського снаряду.



Про це розповів речник поліції Рівненської області Антон Греков, - повідомляє



На Рівненському полігоні стався вибух, внаслідок якого легке поранення отримав військовий 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.



«За попередньою інформацією, на Рівненському полігоні здетонував артилерійський снаряд. Від його вибуху постраждав один військовий», – сказав Греков.



Він додав, що слідчі поліції та військова прокуратура продовжують працювати на місці детонації снаряду. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За попередньою інформацією, причиною, внаслідок якого постраждав військовослужбовець, стала детонація артилерійського снаряду.Про це розповів речник поліції Рівненської області, - повідомляє Громадське радіо На Рівненському полігоні стався вибух, внаслідок якого легке поранення отримав військовий 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.«За попередньою інформацією, на Рівненському полігоні здетонував артилерійський снаряд. Від його вибуху постраждав один військовий», – сказав Греков.Він додав, що слідчі поліції та військова прокуратура продовжують працювати на місці детонації снаряду. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

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