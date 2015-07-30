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Японці шукатимуть воду на Місяці

Японці шукатимуть воду на Місяці
Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) в 2023 році планує запуск міжнародної дослідницької експедиції на поверхню Місяця для підтвердження наявності там водних ресурсів.

Про це заявив президент агентства Хіроші Ямакава, - повідомляє Еспресо.

«Ми націлені на здійснення точного приземлення на поверхню Місяця за допомогою технології SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), яка знаходиться в стадії розробки. Після цього відбувається план запуску міжнародної дослідницької експедиції до місячного полюсу для підтвердження наявності водних ресурсів і можливості їх вилучення. Дана місія намічена на 2023 фінансовий рік (з 1 квітня 2023 року - ред.)», - заявив Ямакава.

За його словами, для майбутніх пілотованих експедицій на Місяць JAXA розробляється сценарій створення великого космічного апарату, який буде спускатися і підніматися, щоб доставити на Землю зразки місячного ґрунту.


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Теги: місяць, цікаво
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