Японці шукатимуть воду на Місяці





Про це заявив президент агентства Хіроші Ямакава, - повідомляє



«Ми націлені на здійснення точного приземлення на поверхню Місяця за допомогою технології SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), яка знаходиться в стадії розробки. Після цього відбувається план запуску міжнародної дослідницької експедиції до місячного полюсу для підтвердження наявності водних ресурсів і можливості їх вилучення. Дана місія намічена на 2023 фінансовий рік (з 1 квітня 2023 року - ред.)», - заявив Ямакава.



За його словами, для майбутніх пілотованих експедицій на Місяць JAXA розробляється сценарій створення великого космічного апарату, який буде спускатися і підніматися, щоб доставити на Землю зразки місячного ґрунту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) в 2023 році планує запуск міжнародної дослідницької експедиції на поверхню Місяця для підтвердження наявності там водних ресурсів.Про це заявив президент агентства, - повідомляє Еспресо «Ми націлені на здійснення точного приземлення на поверхню Місяця за допомогою технології SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), яка знаходиться в стадії розробки. Після цього відбувається план запуску міжнародної дослідницької експедиції до місячного полюсу для підтвердження наявності водних ресурсів і можливості їх вилучення. Дана місія намічена на 2023 фінансовий рік (з 1 квітня 2023 року - ред.)», - заявив Ямакава.За його словами, для майбутніх пілотованих експедицій на Місяць JAXA розробляється сценарій створення великого космічного апарату, який буде спускатися і підніматися, щоб доставити на Землю зразки місячного ґрунту.

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