Михайлів день: що не можна робити у свято

День святого Михайла відзначають 21 листопада. Образ святого Михайла уособлює перемогу добра над темними силами. Про народні прикмети на Михайлів день та що не можна робити в цей день – читайте у матеріалі 24.tv.Існує прикмета про те, що на Деня святого Михайла випадає перший густий сніг. Кажуть, що це святий приходить на землю – "Михайло на білому коні приїхав".Через тиждень після Михайла починається Пилипівка – 40 денний Різдвяний піст. Тож на Михайла гостей чекає стіл накритий усякими м’ясними стравами. І чим більше гостей – тим краще! За прикметою – багато гостей вдома у цей день пророкують господарям заможний наступний рік.Традиційно у цей день подають до столу холодець із яловичини або свинини. Чоловіки перші сідають за стіл і знімають пробу. Першим частували поважного гостя. Котрого садили на покутті, де ставили також ікону святого Михайла.Подавали гостям чай з семи трав. До чаю пекли пироги – в одному з яких запікали монетку. Якщо шматочок з монетою попадеться самотній дівчині – у наступному році вийде заміж. Одруженій жінці – слід було в наступному році чекати на дитинку. Самотньому юнаку монета пророкувала удачу, а одруженому чоловіку – багатство.Важливо було у цей день, для благополуччя оселі, не забути про домовика. Його також частували пирогом, гречаною кашею з маслом і ставили їжу, як поважному гостеві, на покутті біля ікони Михайла.Дітей же, окрім пирогів, частували також медом і фруктами, щоб вони були щасливими та здоровими у наступному році.У молодих дівчат, які хотіли вийти заміж, теж були свої обряди. В цей день вони просили допомоги у святого Михайла, приносячи до його ікони, в знак подяки, пиріг спечений власноруч із борошна, купленого у середу, п’ятницю або суботу. Подейкують що і справді після цього ритуалу у дівчини найближчим часом з’являвся наречений.В День святого Михайда не можна нічого робити, особливо рубати сокирою чи різати ножем, бо Святий Михайло образиться. Виняток лише для тих, хто працює не за своєю волею, або робить добрі справи. Тобто, якщо ви щось робите в ім'я добра чи для того, щоб допомогти ближньому – заборона знімається.У цей день не можна сваритися і допускати конфліктів. Не можна сперечатися і підвищувати голос. Вважалося, що цей день кращий для примирення і позбавлення від давніх образ. За старих часів на Михайлів день закатували бенкети для примирень і братчини.В цей день на честь закінчення сільськогосподарського сезону і великого свята українці ходили в гості і гарненько гуляли напередодні Різдвяного посту.- Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.- Якщо стоятимуть густі тумани, то така погода протримається до зимового Миколая.- Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.- Якщо Михайло дощем служить – добру й суху весну ворожить.- Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу.- Якщо відлига – не жди санного шляху до Миколи.- Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня.- День на Михайла похмурий і на деревах іній - до хорошого врожаю.- Від Михайла зима морози кує.- Як Михайло закує, то Микола не розкує.- Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна.За стародавніми переказами, колись сатана був найяснішим із небесних духів, за що він і був названий Люцифером. Але з часом у нього з’явилися самолюбство, гордовитість і злоба, і він спокусив цим багатьох інших духів. Архангел Михайло зібрав військо благочестивих ангелів і виступив на війну проти сатани та його ангелів. Підступний сатана не втримався і був скинутий разом зі своїм військом на землю. А Архангел Михаїл з тих пір не перестає і далі боротись за славу Творця, за справу порятунку роду людського, за церкву і чад її.Архістратига Михайла здавна називають ангелом-охоронцем усіх християн, а українці вважають його покровителем столиці – Києва. Недарма на сучасному гербі Києва, як і стародавньому, зображений образ архістратига з мечем.У народній уяві архангел Михаїл змальовується мужнім лицарем, який перемагає всі темні сили на землі. Саме тому, коли гримить грім, наші предки говорили: це архістратиг Михайло веде війну з чортами. А ще кажуть: де б не заховався нечестивий – стріла архангела знайде його скрізь.