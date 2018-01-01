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Найбільше будемо підсилюватися у півзахисті та нападі, – тренер луцької «Волині»

Найбільше будемо підсилюватися у півзахисті та нападі, – тренер луцької «Волині»
Головний тренер луцького ФК «Волинь» розповів, які позиції в команді потребують підсилення.

Про це пише інтернет-видання Волинь24.

«Будемо ще добирати футболістів. З деким попрощаємось, подякуємо за роботу. Підсилення буде однозначно. І українськими, й іноземними виконавцями. Поки що рано говорити, кого візьмемо. Є тільки усні домовленості.

Головне – мені треба зрозуміти, чи хочуть ці футболісти грати за «Волинь», чи є в них повага до клубу, до міста. Ми рубльом сюди нікого не заманимо. Будуть в команді тільки ті, хто розуміє високі завдання, які ставить перед собою «Волинь», і готовий працювати над їх виконанням», – зазначив Андрій Тлумак.

На запитання, які саме ланки команди найбільше потребують підсилення, Андрій Тлумак відповів: «Усі ланки. Найперше – опорна зона: півзахист і напад».

Нагадаємо, на зимову перерву в чемпіонаті України «Волинь» пішла, перебуваючи на третьому місці в першій лізі.

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Теги: ФК «Волинь, спорт, футбол, Луцьк
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Коментарі 1
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крманда напропускала вдвічі більше, за всіх сусідів по таблиці. а їм захисників не треба. і воротарі діряві
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