Найбільше будемо підсилюватися у півзахисті та нападі, – тренер луцької «Волині»





Про це пише інтернет-видання



«Будемо ще добирати футболістів. З деким попрощаємось, подякуємо за роботу. Підсилення буде однозначно. І українськими, й іноземними виконавцями. Поки що рано говорити, кого візьмемо. Є тільки усні домовленості.



Головне – мені треба зрозуміти, чи хочуть ці футболісти грати за «Волинь», чи є в них повага до клубу, до міста. Ми рубльом сюди нікого не заманимо. Будуть в команді тільки ті, хто розуміє високі завдання, які ставить перед собою «Волинь», і готовий працювати над їх виконанням», – зазначив Андрій Тлумак.



На запитання, які саме ланки команди найбільше потребують підсилення, Андрій Тлумак відповів: «Усі ланки. Найперше – опорна зона: півзахист і напад».



Нагадаємо, на зимову перерву в чемпіонаті України «Волинь» пішла, перебуваючи на третьому місці в першій лізі.

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