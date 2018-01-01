На Волині знову знімають шоу «Міняю жінку». ФОТО
Сьогодні, 08:57
У Ковелі виявили брендований бус шоу «Міняю жінку», яке транслюють на каналі «1+1».
Фото опублікував Сашко Криштоф на своїй сторінці у Facebook.
«Здається, в Ковелі комусь набридла жінка», – підписав пост чоловік.
Нагадаємо, у березні 2018 року на Волині вже знімали шоу, щоправда, участь брала пара з Луцька.
А у травні у шоу знімалася пара з села Топільне Рожищенського району.
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Фото опублікував Сашко Криштоф на своїй сторінці у Facebook.
«Здається, в Ковелі комусь набридла жінка», – підписав пост чоловік.
Нагадаємо, у березні 2018 року на Волині вже знімали шоу, щоправда, участь брала пара з Луцька.
А у травні у шоу знімалася пара з села Топільне Рожищенського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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