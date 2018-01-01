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На Волині знову знімають шоу «Міняю жінку». ФОТО

На Волині знову знімають шоу «Міняю жінку». ФОТО
У Ковелі виявили брендований бус шоу «Міняю жінку», яке транслюють на каналі «1+1».

Фото опублікував Сашко Криштоф на своїй сторінці у Facebook.

«Здається, в Ковелі комусь набридла жінка», – підписав пост чоловік.

Нагадаємо, у березні 2018 року на Волині вже знімали шоу, щоправда, участь брала пара з Луцька.

А у травні у шоу знімалася пара з села Топільне Рожищенського району.
На Волині знову знімають шоу «Міняю жінку». ФОТО

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Теги: Міняю жінку, шоу, Волинь, Ковель
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