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Курс валют у Луцьку на 21 листопада

Курс валют у Луцьку на 21 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.689, а продаж - 27.968.

Євро при купівлі становить - 31.507, при продажу - 32.078.

Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.434.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.020, продаж - 7.485.

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Теги: курс валют, Луцьк
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