Курс валют у Луцьку на 21 листопада
Сьогодні, 09:03
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.689, а продаж - 27.968.
Євро при купівлі становить - 31.507, при продажу - 32.078.
Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.020, продаж - 7.485.
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Євро при купівлі становить - 31.507, при продажу - 32.078.
Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.020, продаж - 7.485.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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