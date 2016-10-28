У Луцьку на знесення кіосків і парканів хочуть витратити 2 мільйони

У Луцьку розглянули проект програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій на території міста на 2019 рік.Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту муніципальної вартирозповіла, що проект програми стосуватиметься наведення порядку у місті шляхом демонтажу незаконно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та різноманітних конструкцій (це торгові кіоски, металеві гаражі, дерев’яні сараї, паркани та загорожі, обмежувачі руху автотранспорту тощо). Тож Луцьк й надалі хочуть приводити до ладу таким способом.Із жовтня 2015 року в Луцьку знесли 1700 тимчасових споруд та конструкцій. Станом на сьогодні є 187 споруд щодо яких ще не ухвалили рішення, 204 конструкції вже вирішили знести.«У місті багато сараїв, вони займають величезну територію, є занедбаними і покинутими, часто є в аварійному стані. Багато таких є на Козакова. До нас звертаються люди і самі просять, аби ми демонтували об’єкти, особливо ті, в яких є підлітки. Вони шукають місця, де гратися, де ходити», - зауважила Сиротинська.На виконання програми у бюджеті міста на 2019 рік планують передбачити 2,2 мільйона гривень.Член виконкомузапропонував демонтовані дерев’яні конструкції відправляти не на сміттєзвалища, а для обігріву помешкань малозахищених верств населення.