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Ніби обстеження на інших планетах, – член луцького виконкому про облік пасажирів у маршрутках

Ніби обстеження на інших планетах, – член луцького виконкому про облік пасажирів у маршрутках
У деяких луцьких маршрутках порахують пасажирів.

Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у міськраді отримали звернення від перевізників щодо підвищення вартості проїзду. Відповідно до законодавства, потрібно обстежити пасажиропотік.

Обстеження пасажиропотоку будуть проводити на міських автобусних маршрутах загального користування № № 1, 2, 10, 12, 17 та 22-22а. Це робитимуть з використанням табличного методу, під час якого підрахунок кількості пасажирів, що зайшли в автобус на зупинках, будуть здійснювати обліковці.

Залучать до обстеження пасажиропотоку обліковців працівників департаменту муніципальної варти, департаменту економічної політики, управління транспорту та зв’язку, студентів, представників, а також представників підприємств-перевізників.

Член виконкому Ігор Муковоз поцікавився, чи у місті можуть перейти на електронну форму обліку, адже зараз показники дуже різняться.

«Ніби це обстеження на інших планетах та в інших міста», - наголосив він.

За словами заступника мера Григорія Недопада, у місті працюють над тим, аби перейти на електронну форму обліку. Він зауважив, що на підприємстві «Санрайз» є лічильники, які слідкують, скільки пасажирів виходять, скільки заходять, але показники відрізняються.

Окрім того, порахують пасажирів і в усіх тролейбусах міста.

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Теги: маршрутка, тролейбус, Луцьк, пасажири
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