Ніби обстеження на інших планетах, – член луцького виконкому про облік пасажирів у маршрутках

У деяких луцьких маршрутках порахують пасажирів.Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що у міськраді отримали звернення від перевізників щодо підвищення вартості проїзду. Відповідно до законодавства, потрібно обстежити пасажиропотік.Обстеження пасажиропотоку будуть проводити на міських автобусних маршрутах загального користування № № 1, 2, 10, 12, 17 та 22-22а. Це робитимуть з використанням табличного методу, під час якого підрахунок кількості пасажирів, що зайшли в автобус на зупинках, будуть здійснювати обліковці.Залучать до обстеження пасажиропотоку обліковців працівників департаменту муніципальної варти, департаменту економічної політики, управління транспорту та зв’язку, студентів, представників, а також представників підприємств-перевізників.Член виконкомупоцікавився, чи у місті можуть перейти на електронну форму обліку, адже зараз показники дуже різняться.«Ніби це обстеження на інших планетах та в інших міста», - наголосив він.За словами заступника мера, у місті працюють над тим, аби перейти на електронну форму обліку. Він зауважив, що на підприємстві «Санрайз» є лічильники, які слідкують, скільки пасажирів виходять, скільки заходять, але показники відрізняються.Окрім того, порахують пасажирів і в усіх тролейбусах міста.