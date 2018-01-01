Ніби обстеження на інших планетах, – член луцького виконкому про облік пасажирів у маршрутках
Сьогодні, 09:44
У деяких луцьких маршрутках порахують пасажирів.
Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у міськраді отримали звернення від перевізників щодо підвищення вартості проїзду. Відповідно до законодавства, потрібно обстежити пасажиропотік.
Обстеження пасажиропотоку будуть проводити на міських автобусних маршрутах загального користування № № 1, 2, 10, 12, 17 та 22-22а. Це робитимуть з використанням табличного методу, під час якого підрахунок кількості пасажирів, що зайшли в автобус на зупинках, будуть здійснювати обліковці.
Залучать до обстеження пасажиропотоку обліковців працівників департаменту муніципальної варти, департаменту економічної політики, управління транспорту та зв’язку, студентів, представників, а також представників підприємств-перевізників.
Член виконкому Ігор Муковоз поцікавився, чи у місті можуть перейти на електронну форму обліку, адже зараз показники дуже різняться.
«Ніби це обстеження на інших планетах та в інших міста», - наголосив він.
За словами заступника мера Григорія Недопада, у місті працюють над тим, аби перейти на електронну форму обліку. Він зауважив, що на підприємстві «Санрайз» є лічильники, які слідкують, скільки пасажирів виходять, скільки заходять, але показники відрізняються.
Окрім того, порахують пасажирів і в усіх тролейбусах міста.
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Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у міськраді отримали звернення від перевізників щодо підвищення вартості проїзду. Відповідно до законодавства, потрібно обстежити пасажиропотік.
Обстеження пасажиропотоку будуть проводити на міських автобусних маршрутах загального користування № № 1, 2, 10, 12, 17 та 22-22а. Це робитимуть з використанням табличного методу, під час якого підрахунок кількості пасажирів, що зайшли в автобус на зупинках, будуть здійснювати обліковці.
Залучать до обстеження пасажиропотоку обліковців працівників департаменту муніципальної варти, департаменту економічної політики, управління транспорту та зв’язку, студентів, представників, а також представників підприємств-перевізників.
Член виконкому Ігор Муковоз поцікавився, чи у місті можуть перейти на електронну форму обліку, адже зараз показники дуже різняться.
«Ніби це обстеження на інших планетах та в інших міста», - наголосив він.
За словами заступника мера Григорія Недопада, у місті працюють над тим, аби перейти на електронну форму обліку. Він зауважив, що на підприємстві «Санрайз» є лічильники, які слідкують, скільки пасажирів виходять, скільки заходять, але показники відрізняються.
Окрім того, порахують пасажирів і в усіх тролейбусах міста.
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