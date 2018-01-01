На Волині втопився чоловік
Сьогодні, 09:45
У селі Перемиль Горохівського району втопився 53-річний місцевий житель. Односельці знайшли його у водоймі неподалік берега близько 10 години ранку.
За попереднім даними, він охороняв місцеві ставки, посковзнувся, невдало впав у воду і захлинувся, - пише газета Волинь-нова.
Односельчани розповідають, що чоловік був гарним господарем, хорошим сім’янином.
На тілі потопельника поліція не виявила слідів насильницької смерті.
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За попереднім даними, він охороняв місцеві ставки, посковзнувся, невдало впав у воду і захлинувся, - пише газета Волинь-нова.
Односельчани розповідають, що чоловік був гарним господарем, хорошим сім’янином.
На тілі потопельника поліція не виявила слідів насильницької смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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