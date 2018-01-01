На Волині втопився чоловік





За попереднім даними, він охороняв місцеві ставки, посковзнувся, невдало впав у воду і захлинувся, - пише газета



Односельчани розповідають, що чоловік був гарним господарем, хорошим сім’янином.



На тілі потопельника поліція не виявила слідів насильницької смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Перемиль Горохівського району втопився 53-річний місцевий житель. Односельці знайшли його у водоймі неподалік берега близько 10 години ранку.За попереднім даними, він охороняв місцеві ставки, посковзнувся, невдало впав у воду і захлинувся, - пише газета Волинь-нова Односельчани розповідають, що чоловік був гарним господарем, хорошим сім’янином.На тілі потопельника поліція не виявила слідів насильницької смерті.

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