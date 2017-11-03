Лучани не знають про відмову в отриманні субсидій через застарілі методи

Мешканці міста часто не знають про відмову в отриманні субсидій, адже отримують листи про це за адресою приписки і часто не бачать їх.Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомурозповів, що були випадки, коли люди просили отримати субсидію, чекали на це, однак відмову отримали листом на адресу прописки і навіть не бачили його.«Це як на дєрєвню к дєдушкє писати», - наголосив Муковоз.«Обдзвонити 48 тисяч домогосподарств немає можливості. Про відмову ми повідомляємо письмово. У нас є «гаряча лінія», де надають консультації», - відповіла директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода.Заступник мератакож вважає, що в еру інформаційних технологій можна по-іншому підходити до інформування щодо відмови в отриманні субсидій.За словами Михайла Щура, нічого не потрібно змінювати, проте з умовою підтвердження про вручення листа.запропонував створити електронну базу отримувачів субсидій.