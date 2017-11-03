Лучани не знають про відмову в отриманні субсидій через застарілі методи
Сьогодні, 10:19
Мешканці міста часто не знають про відмову в отриманні субсидій, адже отримують листи про це за адресою приписки і часто не бачать їх.
Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Муковоз розповів, що були випадки, коли люди просили отримати субсидію, чекали на це, однак відмову отримали листом на адресу прописки і навіть не бачили його.
«Це як на дєрєвню к дєдушкє писати», - наголосив Муковоз.
«Обдзвонити 48 тисяч домогосподарств немає можливості. Про відмову ми повідомляємо письмово. У нас є «гаряча лінія», де надають консультації», - відповіла директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода.
Заступник мера Григорій Недопад також вважає, що в еру інформаційних технологій можна по-іншому підходити до інформування щодо відмови в отриманні субсидій.
За словами Михайла Щура, нічого не потрібно змінювати, проте з умовою підтвердження про вручення листа. Олександр Серватович запропонував створити електронну базу отримувачів субсидій.
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Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Муковоз розповів, що були випадки, коли люди просили отримати субсидію, чекали на це, однак відмову отримали листом на адресу прописки і навіть не бачили його.
«Це як на дєрєвню к дєдушкє писати», - наголосив Муковоз.
«Обдзвонити 48 тисяч домогосподарств немає можливості. Про відмову ми повідомляємо письмово. У нас є «гаряча лінія», де надають консультації», - відповіла директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода.
Заступник мера Григорій Недопад також вважає, що в еру інформаційних технологій можна по-іншому підходити до інформування щодо відмови в отриманні субсидій.
За словами Михайла Щура, нічого не потрібно змінювати, проте з умовою підтвердження про вручення листа. Олександр Серватович запропонував створити електронну базу отримувачів субсидій.
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Коментарі 1
Олександр Серватович, електронна база отримувачів субсидій вже є в інтернеті.
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