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Майже півсотні пенсіонерів з Луцька недоотримали пенсії

Майже півсотні пенсіонерів з Луцька недоотримали пенсії
У Луцьку за 9 місяців поточного року знайшли порушення чинного пенсійного законодавства за 46 пенсійними справами.

Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Працівники департаменту соцполітики перевірили 3581 пенсійну справу. У 46 з них виявили порушення.

Загальна сума коштів, недоплачених пенсіонерам при перерахунку пенсій, становить понад 17 тисяч гривень.

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Теги: пенсія, нарахування, Луцьк
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