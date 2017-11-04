Майже півсотні пенсіонерів з Луцька недоотримали пенсії





Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.



Працівники департаменту соцполітики перевірили 3581 пенсійну справу. У 46 з них виявили порушення.



Загальна сума коштів, недоплачених пенсіонерам при перерахунку пенсій, становить понад 17 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за 9 місяців поточного року знайшли порушення чинного пенсійного законодавства за 46 пенсійними справами.Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Працівники департаменту соцполітики перевірили 3581 пенсійну справу. У 46 з них виявили порушення.Загальна сума коштів, недоплачених пенсіонерам при перерахунку пенсій, становить понад 17 тисяч гривень.

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