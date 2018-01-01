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Відомий паб у центрі Луцька працюватиме до третьої ночі

Відомий паб у центрі Луцька працюватиме до третьої ночі
Із 1 січня пивний клуб «Оболонь», відомий як «Кораблик», працюватиме до 03:00.

Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

З 1 січня 2019 до 1 січня 2020 «Кораблик», що розташований на вулиці Коперника, 8а, працюватиме з 09:00 до 03:00. Однак з однією умовою – забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.

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Теги: Оболонь, клуб
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