Міжвоєнний Любомль на ретросвітлинах
Сьогодні, 10:41
У мережі Інтернет вдалось відшукати нові ретросвітлини з міста Любомля на Волині, зроблені в міжвоєнний період. На перших фото можемо побачити неіснуючу на сьогодні Велику синагогу в Любомлі.
На інших фото зафіксовані звичайні побутові сцени з життя тодішніх міщан Любомля.
Громада єврейського населення в кінці ХІХ - на початку ХХ століття в місті була представлена переважною більшістю. Початок ХХ століття був також пов'язаний із поширенням різних видів сіоніського руху на Волині та появою партій та організацій, які його популяризували серед єврейського населення.
В попередньому матеріалі Інформаційне агентство ВолиньPost вже розповідало про історію Любомля та знайомило із ретро фото Любомля початку ХХ ст. Більше можете переглянути за посиланням «Старі фотографії». Любомлю - 730!
Джерело фото: https://digitalcollections.nypl.org
Тетяна Яцечко-Блаженко
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На інших фото зафіксовані звичайні побутові сцени з життя тодішніх міщан Любомля.
Громада єврейського населення в кінці ХІХ - на початку ХХ століття в місті була представлена переважною більшістю. Початок ХХ століття був також пов'язаний із поширенням різних видів сіоніського руху на Волині та появою партій та організацій, які його популяризували серед єврейського населення.
В попередньому матеріалі Інформаційне агентство ВолиньPost вже розповідало про історію Любомля та знайомило із ретро фото Любомля початку ХХ ст. Більше можете переглянути за посиланням «Старі фотографії». Любомлю - 730!
Джерело фото: https://digitalcollections.nypl.org
Тетяна Яцечко-Блаженко
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