Міжвоєнний Любомль на ретросвітлинах

У мережі Інтернет вдалось відшукати нові ретросвітлини з міста Любомля на Волині, зроблені в міжвоєнний період. На перших фото можемо побачити неіснуючу на сьогодні Велику синагогу в Любомлі.На інших фото зафіксовані звичайні побутові сцени з життя тодішніх міщан Любомля.Громада єврейського населення в кінці ХІХ - на початку ХХ століття в місті була представлена переважною більшістю. Початок ХХ століття був також пов'язаний із поширенням різних видів сіоніського руху на Волині та появою партій та організацій, які його популяризували серед єврейського населення.В попередньому матеріалі Інформаційне агентство ВолиньPost вже розповідало про історію Любомля та знайомило із ретро фото Любомля початку ХХ ст. Більше можете переглянути за посиланнямДжерело фото: https://digitalcollections.nypl.org