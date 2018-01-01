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У Луцьку автівка збила пішохода

У Луцьку автівка збила пішохода
У Луцьку під колеса авто потрапив 34-річний чоловік.

Неприємний інцидент трапився 20 листопада на проспекті Соборності. 48-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, збив лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці, - інформує ГУНП у Волинській області.

Пішохода госпіталізували.

За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



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Теги: аварія, Луцьк, пішохід
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