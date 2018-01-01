У Луцьку автівка збила пішохода
Сьогодні, 11:05
У Луцьку під колеса авто потрапив 34-річний чоловік.
Неприємний інцидент трапився 20 листопада на проспекті Соборності. 48-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, збив лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці, - інформує ГУНП у Волинській області.
Пішохода госпіталізували.
За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Неприємний інцидент трапився 20 листопада на проспекті Соборності. 48-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, збив лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці, - інформує ГУНП у Волинській області.
Пішохода госпіталізували.
За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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