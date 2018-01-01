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День народження гіпермаркету «Там Там»*

День народження гіпермаркету «Там Там»*
До Дня народження гіпермаркету «Там Там» залишилося 11 днів! Ми любимо дивувати своїх покупців! Ось, що ми для Вас підготували:

1. Відпочинок у Домінікані від гіпермаркету «Там Там»

У Вас є можливість виграти одну з 3-х путівок на двох в Домінікану на 10 днів.

Ну, хто не мріє замість довгих холодних днів у місті, поніжитися на теплому пляжі, споглядаючи чарівні пейзажі… Поспішайте, саме Вас чекає 5-ти зірковий готель на узбережжі.

Просто прийдіть в гіпермаркет «Там Там», здійсніть покупку на 400 грн., вкиньте чек з Вашими даними в лототрон та приходьте на розіграш 1 грудня о 16:00.

2. Подарунок від «Там Там» за найдовший чек

За найдовший чек у гіпермаркеті «Там Там» отримайте у подарунок всі товари в чеку. Купуйте протягом тижня, залишайте чек з контактами у скринці на інформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш у суботу о 16:00. Розіграші будуть відбуватися щосуботи до 1 грудня. До уваги будуть братися чеки на покупки у гіпермаркеті «Там Там», які зроблені у будні дні того ж тижня, коли відбуватиметься розіграш.

3. Розіграш 13 візків з продуктами

До свого Дня народження гіпермаркет «Там Там» розігрує 13 візків з продуктами. Щоб виграти один із візків, потрібно купити на 400 гривень, залишити чек з контактами у скринці на інформаційному відділі гіпермаркету та прийти на розіграш 1 грудня о 16:00. Акція діє з 31 жовтня по 1 грудня 2018 року.

4. Вигравайте святковий сертифікат від гіпермаркеті «Там Там»

Гіпермаркет «Там Там» розігрує 13 святкових сертифікатів на на 200, 500 та 1000 гривень!

Купуйте на 400 гривень, залишайте чек з контактами у скринці на інформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш 1 грудня о 16:00.

Розділіть з нами радість святкування 13-го Дня народження!

Запрошуємо всіх-всіх!
День народження гіпермаркету «Там Там»*
День народження гіпермаркету «Там Там»*
День народження гіпермаркету «Там Там»*
День народження гіпермаркету «Там Там»*

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Теги: Там Там
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