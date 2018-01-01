День народження гіпермаркету «Там Там»*

До Дня народження гіпермаркету «Там Там» залишилося 11 днів! Ми любимо дивувати своїх покупців! Ось, що ми для Вас підготували:1.У Вас є можливість виграти одну з 3-х путівок на двох в Домінікану на 10 днів.Ну, хто не мріє замість довгих холодних днів у місті, поніжитися на теплому пляжі, споглядаючи чарівні пейзажі… Поспішайте, саме Вас чекає 5-ти зірковий готель на узбережжі.Просто прийдіть в гіпермаркет «Там Там», здійсніть покупку на 400 грн., вкиньте чек з Вашими даними в лототрон та приходьте на розіграш 1 грудня о 16:00.2.За найдовший чек у гіпермаркеті «Там Там» отримайте у подарунок всі товари в чеку. Купуйте протягом тижня, залишайте чек з контактами у скринці на інформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш у суботу о 16:00. Розіграші будуть відбуватися щосуботи до 1 грудня. До уваги будуть братися чеки на покупки у гіпермаркеті «Там Там», які зроблені у будні дні того ж тижня, коли відбуватиметься розіграш.3.До свого Дня народження гіпермаркет «Там Там» розігрує 13 візків з продуктами. Щоб виграти один із візків, потрібно купити на 400 гривень, залишити чек з контактами у скринці на інформаційному відділі гіпермаркету та прийти на розіграш 1 грудня о 16:00. Акція діє з 31 жовтня по 1 грудня 2018 року.4.Гіпермаркет «Там Там» розігрує 13 святкових сертифікатів на на 200, 500 та 1000 гривень!Купуйте на 400 гривень, залишайте чек з контактами у скринці на інформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш 1 грудня о 16:00.Розділіть з нами радість святкування 13-го Дня народження!Запрошуємо всіх-всіх!