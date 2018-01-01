Лучанка перерахувала шахраям майже 90 тисяч за неіснуючий автомобіль
Сьогодні, 11:53
Шахраї обдурили жительку Луцька на 86 тисяч 660 гривень.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
20 листопада жертвою шахраїв стала 28-річна мешканка Луцька, яка перерахувала 86 600 грн. «продавцям» автомобіля, котрі розмістили оголошення про продаж авто на популярному сайті.
Звісно, після отримання переказу зловмисники припинили відповідати
на дзвінки і повідомлення, відтак жінка залишилася без грошей і без
омріяного автомобіля.
Прокуратура області нагадує волинянам: аби не стати жертвою
шахраїв, в жодному разі не здійснюйте оплату чи передоплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів. Замовляйте на сайтах товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачуйте його.
У випадку продажу товару не повідомляйте в оголошеннях зайвої
особистої інформації, лише номер картки, на рахунку якої не повинно бути коштів, а краще просіть надіслати гроші готівкою на поштове відділення.
Окрім того, аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не
повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити своїх банківських рахунків.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
20 листопада жертвою шахраїв стала 28-річна мешканка Луцька, яка перерахувала 86 600 грн. «продавцям» автомобіля, котрі розмістили оголошення про продаж авто на популярному сайті.
Звісно, після отримання переказу зловмисники припинили відповідати
на дзвінки і повідомлення, відтак жінка залишилася без грошей і без
омріяного автомобіля.
Прокуратура області нагадує волинянам: аби не стати жертвою
шахраїв, в жодному разі не здійснюйте оплату чи передоплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів. Замовляйте на сайтах товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачуйте його.
У випадку продажу товару не повідомляйте в оголошеннях зайвої
особистої інформації, лише номер картки, на рахунку якої не повинно бути коштів, а краще просіть надіслати гроші готівкою на поштове відділення.
Окрім того, аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не
повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити своїх банківських рахунків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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