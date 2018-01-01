Лучанка перерахувала шахраям майже 90 тисяч за неіснуючий автомобіль

Шахраї обдурили жительку Луцька на 86 тисяч 660 гривень.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.20 листопада жертвою шахраїв стала 28-річна мешканка Луцька, яка перерахувала 86 600 грн. «продавцям» автомобіля, котрі розмістили оголошення про продаж авто на популярному сайті.Звісно, після отримання переказу зловмисники припинили відповідатина дзвінки і повідомлення, відтак жінка залишилася без грошей і безомріяного автомобіля.Прокуратура області нагадує волинянам: аби не стати жертвоюшахраїв, в жодному разі не здійснюйте оплату чи передоплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів. Замовляйте на сайтах товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачуйте його.У випадку продажу товару не повідомляйте в оголошеннях зайвоїособистої інформації, лише номер картки, на рахунку якої не повинно бути коштів, а краще просіть надіслати гроші готівкою на поштове відділення.Окрім того, аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі неповідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити своїх банківських рахунків.