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На трасі під Луцьком продовжують протестувати «євробляхарі». ВІДЕО

На трасі під Луцьком продовжують протестувати «євробляхарі». ВІДЕО
В селі Княгининок, поблизу Луцька, активісти однієї з організацій частково перекривають рух транспорту, вимагаючи таким чином дослухатись до їхніх вимог щодо розмитнення автомобілів.

Патрульні поліцейські охороняють публічну безпеку та регулюють рух транспорту, - інформують у прес-службі волинських патрульних.

За словами інспектора Андрія Бортніка, який перебуває на місці, наразі порушень порядку не зафіксовано, активісти частково перекривають рух, час від часу пропускаючи транспорт.


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Теги: протест, Княгининок
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Коментарі 1
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Нормальна людина у будній день на роботі ?
Вони самі не роблять і нам не дають!
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