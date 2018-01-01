На трасі під Луцьком продовжують протестувати «євробляхарі». ВІДЕО





Патрульні поліцейські охороняють публічну безпеку та регулюють рух транспорту, - інформують у прес-службі волинських патрульних.



За словами інспектора Андрія Бортніка, який перебуває на місці, наразі порушень порядку не зафіксовано, активісти частково перекривають рух, час від часу пропускаючи транспорт.





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