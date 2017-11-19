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Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО

Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО
У селі Липини зіткнулися Renault та BMW.

Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Олександр Тарасюк.

Зазначимо, що легковик залишився без колеса.

Мінівен "відбувся" незначним ушкодженням.

Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО
Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО
Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Липини
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Коментарі 1
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У бмв е39 вся підвіска алюмінієва,тому вирвати колесо можна просто в'їхавши в бордюр!
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