Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО
Сьогодні, 12:06
У селі Липини зіткнулися Renault та BMW.
Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Олександр Тарасюк.
Зазначимо, що легковик залишився без колеса.
Мінівен "відбувся" незначним ушкодженням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Олександр Тарасюк.
Зазначимо, що легковик залишився без колеса.
Мінівен "відбувся" незначним ушкодженням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
У бмв е39 вся підвіска алюмінієва,тому вирвати колесо можна просто в'їхавши в бордюр!
Останні новини
Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО
Сьогодні, 12:06
Медіа