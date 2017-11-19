Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Олександр Тарасюк.



Зазначимо, що легковик залишився без колеса.



Мінівен "відбувся" незначним ушкодженням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Липини зіткнулися Renault та BMW.Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» повідомивЗазначимо, що легковик залишився без колеса.Мінівен "відбувся" незначним ушкодженням.

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