У Чорну п’ятницю в ТРЦ «ПортCity» діятиме Територія моди*
Сьогодні, 20:32
23 листопада у рамках Чорної Пятниці з 16:00 у ТРЦ «ПортCity» буде діяти Територія модного одягу з ексклюзивними знижками від українських дизайнерів, де працюватиме стиліст. Кожна Леді зможе отримати професійну консультацію та підібрати стильний образ від дизайнерів за особливими цінами.
Спеціалісти «Simona`s School» створять для Вас приголомшливий макіяж та зачіску. Ваш образ не залишить байдужим нікого!
У програмі: захоплюючі дефіле, модні покази, поради візажиста та перукаря. Не обійдеться і без подарунків, кожні 30 хвилин відбуватимуться розіграші сертифікатів на покупки.
Звісно, у Чорну п'ятницю в ТРЦ «ПортCity» діятимуть знижки до 70%!
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Спеціалісти «Simona`s School» створять для Вас приголомшливий макіяж та зачіску. Ваш образ не залишить байдужим нікого!
У програмі: захоплюючі дефіле, модні покази, поради візажиста та перукаря. Не обійдеться і без подарунків, кожні 30 хвилин відбуватимуться розіграші сертифікатів на покупки.
Звісно, у Чорну п'ятницю в ТРЦ «ПортCity» діятимуть знижки до 70%!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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