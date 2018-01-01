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У Чорну п’ятницю в ТРЦ «ПортCity» діятиме Територія моди*

У Чорну п’ятницю в ТРЦ «ПортCity» діятиме Територія моди*
23 листопада у рамках Чорної Пятниці з 16:00 у ТРЦ «ПортCity» буде діяти Територія модного одягу з ексклюзивними знижками від українських дизайнерів, де працюватиме стиліст. Кожна Леді зможе отримати професійну консультацію та підібрати стильний образ від дизайнерів за особливими цінами.

Спеціалісти «Simona`s School» створять для Вас приголомшливий макіяж та зачіску. Ваш образ не залишить байдужим нікого!

У програмі: захоплюючі дефіле, модні покази, поради візажиста та перукаря. Не обійдеться і без подарунків, кожні 30 хвилин відбуватимуться розіграші сертифікатів на покупки.

Звісно, у Чорну п'ятницю в ТРЦ «ПортCity» діятимуть знижки до 70%!

У Чорну п’ятницю в ТРЦ «ПортCity» діятиме Територія моди*

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Теги: ПортCity
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