У Львові горить обласна лікарня. ФОТО





Інцидент трапився в середу, 21 листопада, - пише



На місці події працюють рятувальники. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС, пожежа виникла на даху лікарні. Виклик надійшов об 11:27.



«Рятувальники евакуйовують людей з 3-го поверху. Сильне задимлення. Рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання. Зараз триває евакуація і гасіння», - повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС.



До гасіння пожежі залучені 81 рятувальник та 17 автомоблів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На даху будівлі головного корпусу Львівської обласної клінічної лікарні виникла пожежа.Інцидент трапився в середу, 21 листопада, - пише Zaxid.net На місці події працюють рятувальники. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС, пожежа виникла на даху лікарні. Виклик надійшов об 11:27.«Рятувальники евакуйовують людей з 3-го поверху. Сильне задимлення. Рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання. Зараз триває евакуація і гасіння», - повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС.До гасіння пожежі залучені 81 рятувальник та 17 автомоблів.

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