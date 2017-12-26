вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові горить обласна лікарня. ФОТО

У Львові горить обласна лікарня. ФОТО
На даху будівлі головного корпусу Львівської обласної клінічної лікарні виникла пожежа.

Інцидент трапився в середу, 21 листопада, - пише Zaxid.net.

На місці події працюють рятувальники. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС, пожежа виникла на даху лікарні. Виклик надійшов об 11:27.

«Рятувальники евакуйовують людей з 3-го поверху. Сильне задимлення. Рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання. Зараз триває евакуація і гасіння», - повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС.

До гасіння пожежі залучені 81 рятувальник та 17 автомоблів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львів, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Приміщення колишньої книгарні у центрі Луцька продадуть за три мільйони
Сьогодні, 13:06
У ковельській лікарні вперше провели операцію на хребті
Сьогодні, 12:49
У Львові горить обласна лікарня. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування «євроблях»
Сьогодні, 12:25
У Княгининку через акцію «євробляхарів» водії об'їжджають дорогу полями
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
У Львові на ходу загорілася маршрутка. ФОТО. ВІДЕО У Львові на ходу загорілася маршрутка. ФОТО. ВІДЕО
02 жовтень, 10:43
У Львові згоріла автівка дружини чиновника міськради У Львові згоріла автівка дружини чиновника міськради
01 березень, 14:50
У Львові – пожежа на парковці з десятками авто, згоріли дві машини та причіп У Львові – пожежа на парковці з десятками авто, згоріли дві машини та причіп
26 грудень, 2017, 15:11
У Львові горить завод У Львові горить завод
25 липень, 2017, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
20 листопад, 20:57
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 листопада
20 листопад, 20:00
 1
У Луцьку на аварійній дорозі автівці знесло «передок». ФОТО
20 листопад, 17:01
 1
Приміщення колишньої книгарні у центрі Луцька продадуть за три мільйони
Сьогодні, 13:06
 0
«Яровиця» – спокій та затишок у власному дворі*
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8