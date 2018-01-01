У ковельській лікарні вперше провели операцію на хребті





Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.



Зазначюать, що операцію пацієнту з лівобічною килою дисків попереково-крижового відділу (L5-S1) з вираженим больовим синдромом провів нейрохірург Юрій Новак.



«Операція проведена під контролем ЕОП (електронно-оптичного перетворювача). Операція пройшла успішно», – йдеться у повідомленні.



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