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Луцькій маршрутці хочуть заборонити їздити центром міста

Луцькій маршрутці хочуть заборонити їздити центром міста
У Луцьку автобусам маршруту №251 хочуть заборонити їздити вулицями Богдана Хмельницького, Парковою та проспектом Волі.

Про це йдеться у проекті рішення Луцькради.

Нагадаємо, до січня 2017 року маршрут №251 їздив вулицею Глушець, а не проспектом Волі. Згодом його змінили, а також скасували маршрути №№30 та 32, у яких №251 «забрав» пасажирів.

У пояснювальній записці начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов зазначив, що таке рішення має на меті впорядкувати рух приміського пасажирського транспорту вулицями та проспектами Луцька.

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Теги: маршрутка, Луцьк, проїзд, Волі
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