Луцькій маршрутці хочуть заборонити їздити центром міста





Про це йдеться у



Нагадаємо, до січня 2017 року маршрут №251 їздив вулицею Глушець, а не проспектом Волі. скасували маршрути №№30 та 32, у яких №251 «забрав» пасажирів.



У пояснювальній записці начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов зазначив, що таке рішення має на меті впорядкувати рух приміського пасажирського транспорту вулицями та проспектами Луцька.

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