У Володимирі з'явиться екопарковка за мільйон гривень





Загальна вартість робіт сягнула понад один мільйон гривень, - пише



Мешканці чотирьох 60-квартирних будинків звернулися з ініціативою облаштувати свій двір.



“Жителі зверталися з тим, що прибудинкова територія прийшла в непридатний стан. Бордюри “втопилися” в землі, що давало змогу автомобілям паркуватися на майданчику та зелених зонах. Як розказували старожили, що в час коли будувалися ці будинки, було лише три автівки в дворах, а зараз їх 30. Тобто власники авто не мають куди подіти транспорт”, – говорить Свідерський.



“Найбільше часу зайняло саме проектування робіт. В цьому дворі є проблема з відведенням дощової води, і якщо все подвір’я заасфальтувати, то не було б куди відвести воду. Проектантами та Віктором Фіщуком було запропоновано розглянути нове для Володимира проектне рішення – це вкладання екобруківки. З однієї сторони, ця екобруківка буде пропускати частину води, а з іншого – візуально збільшувати зелену зону“, – продовжив Свідерський.



Термін виконання робіт складає майже один місяць, якщо будуть сприятливі погодні умови. Станом на 20-те листопада частина робіт вже виконана – встановлені бордюри, влаштоване асфальтне покриття. Наразі будівельники працюють над влаштуванням підходів до під’їздів та вкладанням бруківки на пішохідні доріжки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в одному з дворів військового містечка розпочали роботи з влаштування першої у місті екопарковки.Загальна вартість робіт сягнула понад один мільйон гривень, - пише Буг Мешканці чотирьох 60-квартирних будинків звернулися з ініціативою облаштувати свій двір.“Жителі зверталися з тим, що прибудинкова територія прийшла в непридатний стан. Бордюри “втопилися” в землі, що давало змогу автомобілям паркуватися на майданчику та зелених зонах. Як розказували старожили, що в час коли будувалися ці будинки, було лише три автівки в дворах, а зараз їх 30. Тобто власники авто не мають куди подіти транспорт”, – говорить Свідерський.“Найбільше часу зайняло саме проектування робіт. В цьому дворі є проблема з відведенням дощової води, і якщо все подвір’я заасфальтувати, то не було б куди відвести воду. Проектантами та Віктором Фіщуком було запропоновано розглянути нове для Володимира проектне рішення – це вкладання екобруківки. З однієї сторони, ця екобруківка буде пропускати частину води, а з іншого – візуально збільшувати зелену зону“, – продовжив Свідерський.Термін виконання робіт складає майже один місяць, якщо будуть сприятливі погодні умови. Станом на 20-те листопада частина робіт вже виконана – встановлені бордюри, влаштоване асфальтне покриття. Наразі будівельники працюють над влаштуванням підходів до під’їздів та вкладанням бруківки на пішохідні доріжки.

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