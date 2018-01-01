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У Володимирі з'явиться екопарковка за мільйон гривень

У Володимирі з'явиться екопарковка за мільйон гривень
У Володимирі-Волинському в одному з дворів військового містечка розпочали роботи з влаштування першої у місті екопарковки.

Загальна вартість робіт сягнула понад один мільйон гривень, - пише Буг.

Мешканці чотирьох 60-квартирних будинків звернулися з ініціативою облаштувати свій двір.

“Жителі зверталися з тим, що прибудинкова територія прийшла в непридатний стан. Бордюри “втопилися” в землі, що давало змогу автомобілям паркуватися на майданчику та зелених зонах. Як розказували старожили, що в час коли будувалися ці будинки, було лише три автівки в дворах, а зараз їх 30. Тобто власники авто не мають куди подіти транспорт”, – говорить Свідерський.

“Найбільше часу зайняло саме проектування робіт. В цьому дворі є проблема з відведенням дощової води, і якщо все подвір’я заасфальтувати, то не було б куди відвести воду. Проектантами та Віктором Фіщуком було запропоновано розглянути нове для Володимира проектне рішення – це вкладання екобруківки. З однієї сторони, ця екобруківка буде пропускати частину води, а з іншого – візуально збільшувати зелену зону“, – продовжив Свідерський.

Термін виконання робіт складає майже один місяць, якщо будуть сприятливі погодні умови. Станом на 20-те листопада частина робіт вже виконана – встановлені бордюри, влаштоване асфальтне покриття. Наразі будівельники працюють над влаштуванням підходів до під’їздів та вкладанням бруківки на пішохідні доріжки.

У Володимирі з'явиться екопарковка за мільйон гривень
У Володимирі з'явиться екопарковка за мільйон гривень
У Володимирі з'явиться екопарковка за мільйон гривень
У Володимирі з'явиться екопарковка за мільйон гривень
У Володимирі з'явиться екопарковка за мільйон гривень

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Теги: екопарковка, Володимир
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