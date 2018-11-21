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Залишили ключ під ковриком: на Волині обікрали будинок

Залишили ключ під ковриком: на Волині обікрали будинок
У селі Федорівка Володимир-Волинського району невідомий обікрав житловий будинок, скориставшись ключем, який лежав під вхідними дверима.

Про це пише Володимир Медіа.

20 листопада 37-річна жінка з села Федорівки післяобідньої пори, прийшовши додому, помітила, що ключа на місці немає, а з вхідних дверей зник навісний замок.

Зайшовши до будинку, відразу не могла зорієнтуватися. Однак відчула, що хтось у будинку таки господарював. Зникли банківська картка, шнур від комп’ютера. Зазирнула до холодильника – немає продуктів. Пішла до господарської будівлі – на місці не виявилося велосипеда.

Жінка звернулася до Володимир-Волинського відділу поліції. Правоохоронці, котрі прибули на місце події, провели огляд будинку та сараю і зняли відбитки пальців рук на навісному замку. Нині тривають пошуки злодюжки.

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Теги: крадіжка, Волинь, будинок
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Коментарі 1
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А оголошення в газету не забула подати про те, що ключ під дверима?
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