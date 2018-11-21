Залишили ключ під ковриком: на Волині обікрали будинок





Про це пише



20 листопада 37-річна жінка з села Федорівки післяобідньої пори, прийшовши додому, помітила, що ключа на місці немає, а з вхідних дверей зник навісний замок.



Зайшовши до будинку, відразу не могла зорієнтуватися. Однак відчула, що хтось у будинку таки господарював. Зникли банківська картка, шнур від комп’ютера. Зазирнула до холодильника – немає продуктів. Пішла до господарської будівлі – на місці не виявилося велосипеда.



Жінка звернулася до Володимир-Волинського відділу поліції. Правоохоронці, котрі прибули на місце події, провели огляд будинку та сараю і зняли відбитки пальців рук на навісному замку. Нині тривають пошуки злодюжки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Федорівка Володимир-Волинського району невідомий обікрав житловий будинок, скориставшись ключем, який лежав під вхідними дверима.Про це пише Володимир Медіа 20 листопада 37-річна жінка з села Федорівки післяобідньої пори, прийшовши додому, помітила, що ключа на місці немає, а з вхідних дверей зник навісний замок.Зайшовши до будинку, відразу не могла зорієнтуватися. Однак відчула, що хтось у будинку таки господарював. Зникли банківська картка, шнур від комп’ютера. Зазирнула до холодильника – немає продуктів. Пішла до господарської будівлі – на місці не виявилося велосипеда.Жінка звернулася до Володимир-Волинського відділу поліції. Правоохоронці, котрі прибули на місце події, провели огляд будинку та сараю і зняли відбитки пальців рук на навісному замку. Нині тривають пошуки злодюжки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію