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Люди дихають смородом і їдким димом: волиняни скаржаться на стихійне сміттєзвалище

Люди дихають смородом і їдким димом: волиняни скаржаться на стихійне сміттєзвалище
Жителі Ківерцівського району скаржаться на гори сміття, яке розташоване на дорозі біля сміттєзвалища в селі Заброди.

Про це написала на сторінці у facebook "Ківерцівський районний інформаційний портал" написала Юлія Хвалько.

"...Люди дихають смородом і їдким димом, після спалювання відходів, а зовсім недавно ми дізналися, що на звалище вночі вивозили Кетчуп у якого закінчився термін придатності. Його зливали на смітнику в Забродах. Місцеві жителі вже декілька років борються з місцевими чиновниками, які мали б запустити полігон твердих відходів. А отримують лише відписки про те, що ще не вистачає 900 тис. грн. А скільки мільйонів вже туди закопали, ніхто не знає?... Душа болить, коли таке бачиш", - йдеться у дописі.


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Теги: сміття, проблема
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