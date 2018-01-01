Люди дихають смородом і їдким димом: волиняни скаржаться на стихійне сміттєзвалище

Жителі Ківерцівського району скаржаться на гори сміття, яке розташоване на дорозі біля сміттєзвалища в селі Заброди.Про це написала на сторінці у facebook "Ківерцівський районний інформаційний портал" написала"...Люди дихають смородом і їдким димом, після спалювання відходів, а зовсім недавно ми дізналися, що на звалище вночі вивозили Кетчуп у якого закінчився термін придатності. Його зливали на смітнику в Забродах. Місцеві жителі вже декілька років борються з місцевими чиновниками, які мали б запустити полігон твердих відходів. А отримують лише відписки про те, що ще не вистачає 900 тис. грн. А скільки мільйонів вже туди закопали, ніхто не знає?... Душа болить, коли таке бачиш", - йдеться у дописі.