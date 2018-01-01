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Звільнили директора «Луцькводоканалу»

Звільнили директора «Луцькводоканалу»
Директора комунального підприємства «Луцькводоканал» Івана Корчука звільнили з посади.

Про це йдеться в розпорядженні міського голови від 5 листопада опубліковане на сайті Луцької міської ради.

"Звільнити 12 листопада 2018 року Корчука Івана Миколайовича з посади директора комунального підприємства «Луцькводоканал» за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком (стаття 38 КЗпП України)", - йдеться у розпоряджені.

Відтак, тимчасовим виконувачем обов'язків комунального підприємства став Гуменюк Віктор Миколайович.

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Теги: Іван Корчук, звільнення
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