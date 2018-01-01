Звільнили директора «Луцькводоканалу»

Івана Корчука звільнили з посади.



Про це йдеться в розпорядженні міського голови від 5 листопада опубліковане на сайті Луцької міської ради.



"Звільнити 12 листопада 2018 року Корчука Івана Миколайовича з посади директора комунального підприємства «Луцькводоканал» за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком (стаття 38 КЗпП України)", - йдеться у розпоряджені.



Відтак, тимчасовим виконувачем обов'язків комунального підприємства став Гуменюк Віктор Миколайович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директора комунального підприємства «Луцькводоканал»звільнили з посади.Про це йдеться в розпорядженні міського голови від 5 листопада опубліковане на сайті Луцької міської ради."Звільнити 12 листопада 2018 року Корчука Івана Миколайовича з посади директора комунального підприємства «Луцькводоканал» за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком (стаття 38 КЗпП України)", - йдеться у розпоряджені.Відтак, тимчасовим виконувачем обов'язків комунального підприємства став

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію