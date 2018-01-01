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Судитимуть 19-річного волинянина, який викрав у Луцьку автомобіль

Судитимуть 19-річного волинянина, який викрав у Луцьку автомобіль
У Луцьку 19-річний молодик викрав з двору будинку автомобіль Ford Escort. Злочинцеві загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У середині жовтня вночі зловмисник викрав із двору будинку у Луцьку легковик Ford Escort, який належить 62-річному місцевому жителю. Про викрадення транспортного засобу чоловік відразу повідомив у поліції.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування співробітники кримінальної поліції встановили, що до вчинення злочину причетний 19-річний житель Луцького району. Транспортний засіб вилучили.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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Теги: крадіжка, Волинь, Луцьк, автомобіль
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