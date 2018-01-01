Судитимуть 19-річного волинянина, який викрав у Луцьку автомобіль
Сьогодні, 15:45
У Луцьку 19-річний молодик викрав з двору будинку автомобіль Ford Escort. Злочинцеві загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У середині жовтня вночі зловмисник викрав із двору будинку у Луцьку легковик Ford Escort, який належить 62-річному місцевому жителю. Про викрадення транспортного засобу чоловік відразу повідомив у поліції.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування співробітники кримінальної поліції встановили, що до вчинення злочину причетний 19-річний житель Луцького району. Транспортний засіб вилучили.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі від трьох до п’яти років.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У середині жовтня вночі зловмисник викрав із двору будинку у Луцьку легковик Ford Escort, який належить 62-річному місцевому жителю. Про викрадення транспортного засобу чоловік відразу повідомив у поліції.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування співробітники кримінальної поліції встановили, що до вчинення злочину причетний 19-річний житель Луцького району. Транспортний засіб вилучили.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі від трьох до п’яти років.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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