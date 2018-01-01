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У Луцьку продовжили паломництво до чудотворної ікони з мощами

У Луцьку продовжили паломництво до чудотворної ікони з мощами
На Волині продовжили прощу з образом великомучениці Варвари із частинкою мощей, що проходила в медичних закладах обласного центру.

Віце-канцлер і старший капелан єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний повідомив у «Фейсбуці», що це зроблено за численними зверненнями вірян, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Тож тепер вони матимуть змогу прикластися до святині в таких луцьких храмах:

21 листопада – Архістратига Михаїла (р-н Вишків, вул. Героїв УПА, 62 в);

22 листопада – Ікони Неопалима Купина (вул. Грибоєдова, 1);

25 листопада – Великомученика і цілителя Пантелеймона при обласній клінічній лікарні (вул. Гулака-Артемовського, 19);

26 листопада – Святителя Йоана Золотоустого (вул. Дубнівська, 30).

Нагадаємо, образ до Луцька передали з Феодосіївського монастиря, що у Києві.

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Теги: церква, ікона
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