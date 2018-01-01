У Луцьку продовжили паломництво до чудотворної ікони з мощами

На Волині продовжили прощу з образом великомучениці Варвари із частинкою мощей, що проходила в медичних закладах обласного центру.Віце-канцлер і старший капелан єпархії протоієрейповідомив у «Фейсбуці», що це зроблено за численними зверненнями вірян, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.Тож тепер вони матимуть змогу прикластися до святині в таких луцьких храмах:21 листопада – Архістратига Михаїла (р-н Вишків, вул. Героїв УПА, 62 в);22 листопада – Ікони Неопалима Купина (вул. Грибоєдова, 1);25 листопада – Великомученика і цілителя Пантелеймона при обласній клінічній лікарні (вул. Гулака-Артемовського, 19);26 листопада – Святителя Йоана Золотоустого (вул. Дубнівська, 30).Нагадаємо, образ до Луцька передали з Феодосіївського монастиря, що у Києві.