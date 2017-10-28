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У Луцьку з'явився маленький Дзідзьо. ФОТО

У Луцьку з'явився маленький Дзідзьо. ФОТО
Луцька лялькарка Іванка Морем створила маленьку копію співака Дзідзя.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Нема сил більше приховувати. Такий супер пупер Дзідзьо. Це з тих замовлень, за яке боялася братися, переживала чи буде схожим, бо ж образ не простий, не звичний. Сонячного настрою!

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У Луцьку з'явився маленький Дзідзьо. ФОТО
У Луцьку з'явився маленький Дзідзьо. ФОТО

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Теги: Іванка Морем, ляльки
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