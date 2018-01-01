вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин показав красу храму у Шацьку. ВІДЕО

Волинянин показав красу храму у Шацьку. ВІДЕО
Волинянин Олександр Вихор зняв відео, у якому показав храм Різдва Пресвятої Богородиці у Шацьку.

Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook, – пише Район.Шацьк.

Перша згадка про храм є у податкових книгах за 1510 рік, згодом старожили смт. Шацьк записали з розповіді своїх батьків, що першу церкву спалили татари. Новий храм заклали на Онуфрія у 1520 році, а її будівництво закінчили через п'ять років. На святий празник Пречистої Богоматері звели над куполом хрест. В період козацького повстання і війни з Польщею у 1648-1654 рр. її спалили поляки. Жителі села розпочали будівництво нової церкви.

У 1800 році церква в с. Шацьк знову згоріла (Клірова відомість за 1810 р. подає, що церква згоріла 1810 р.) і з благословіння єпископа Волинського і Житомирського Варлама була побудована у 1800 році дерев'яна каплиця під тією ж назвою.

Старанням графа Владислава Браницького з 1830 по 1839 рік в с. Шацьк будувалась нова мурована церква. Попередня дерев'яна церква стояла ближче до озера, за 200 м на південний схід від нової.

У радянський період рішенням Волинського облвиконкому № 696 від 13.ІХ.1963 року, церква в смт. Шацьк була закрита, знята з реєстрації і віддана під склад комунгоспу. В 1990 році розпочалась відбудова церкви. Основні роботи проводились за кошти парафіян, допомагав і місцевий колгосп «Україна». Церква була урочисто освячена 8 жовтня 1994 року, на свято преподобного Сергія Радонежского.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацьк, храм, відео, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вшанують пам'ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 16:15
Загадкова смерть студента у Луцьку: розповіли, що передувало трагедії
Сьогодні, 16:12
Волинянин показав красу храму у Шацьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
У Луцьку продовжили паломництво до чудотворної ікони з мощами
Сьогодні, 15:51
Судитимуть 19-річного волинянина, який викрав у Луцьку автомобіль
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
Показали волинський храм з висоти пташиного польоту. ВІДЕО Показали волинський храм з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
18 жовтень, 11:37
У селі на Волині освятили храм. ФОТО У селі на Волині освятили храм. ФОТО
19 листопад, 18:15
У селищі на Волині освятили храм. ФОТО У селищі на Волині освятили храм. ФОТО
18 листопад, 10:34
Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО
30 жовтень, 08:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
20 листопад, 20:57
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 листопада
20 листопад, 20:00
 1
У Луцьку на аварійній дорозі автівці знесло «передок». ФОТО
20 листопад, 17:01
 1
У Луцьку вшанують пам'ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 16:15
 0
Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8