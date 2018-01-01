Волинянин показав красу храму у Шацьку. ВІДЕО

Олександр Вихор зняв відео, у якому показав храм Різдва Пресвятої Богородиці у Шацьку.



Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook, – пише



Перша згадка про храм є у податкових книгах за 1510 рік, згодом старожили смт. Шацьк записали з розповіді своїх батьків, що першу церкву спалили татари. Новий храм заклали на Онуфрія у 1520 році, а її будівництво закінчили через п'ять років. На святий празник Пречистої Богоматері звели над куполом хрест. В період козацького повстання і війни з Польщею у 1648-1654 рр. її спалили поляки. Жителі села розпочали будівництво нової церкви.



У 1800 році церква в с. Шацьк знову згоріла (Клірова відомість за 1810 р. подає, що церква згоріла 1810 р.) і з благословіння єпископа Волинського і Житомирського Варлама була побудована у 1800 році дерев'яна каплиця під тією ж назвою.



Старанням графа Владислава Браницького з 1830 по 1839 рік в с. Шацьк будувалась нова мурована церква. Попередня дерев'яна церква стояла ближче до озера, за 200 м на південний схід від нової.



У радянський період рішенням Волинського облвиконкому № 696 від 13.ІХ.1963 року, церква в смт. Шацьк була закрита, знята з реєстрації і віддана під склад комунгоспу. В 1990 році розпочалась відбудова церкви. Основні роботи проводились за кошти парафіян, допомагав і місцевий колгосп «Україна». Церква була урочисто освячена 8 жовтня 1994 року, на свято преподобного Сергія Радонежского.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинзняв відео, у якому показав храм Різдва Пресвятої Богородиці у Шацьку.Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook, – пише Район.Шацьк Перша згадка про храм є у податкових книгах за 1510 рік, згодом старожили смт. Шацьк записали з розповіді своїх батьків, що першу церкву спалили татари. Новий храм заклали на Онуфрія у 1520 році, а її будівництво закінчили через п'ять років. На святий празник Пречистої Богоматері звели над куполом хрест. В період козацького повстання і війни з Польщею у 1648-1654 рр. її спалили поляки. Жителі села розпочали будівництво нової церкви.У 1800 році церква в с. Шацьк знову згоріла (Клірова відомість за 1810 р. подає, що церква згоріла 1810 р.) і з благословіння єпископа Волинського і Житомирського Варлама була побудована у 1800 році дерев'яна каплиця під тією ж назвою.Старанням графа Владислава Браницького з 1830 по 1839 рік в с. Шацьк будувалась нова мурована церква. Попередня дерев'яна церква стояла ближче до озера, за 200 м на південний схід від нової.У радянський період рішенням Волинського облвиконкому № 696 від 13.ІХ.1963 року, церква в смт. Шацьк була закрита, знята з реєстрації і віддана під склад комунгоспу. В 1990 році розпочалась відбудова церкви. Основні роботи проводились за кошти парафіян, допомагав і місцевий колгосп «Україна». Церква була урочисто освячена 8 жовтня 1994 року, на свято преподобного Сергія Радонежского.

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