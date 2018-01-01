У Луцьку вшанують пам'ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 16:15
У Луцьку проведуть заходи, під час яких вшанують пам'ять Михайла Грушевського.
Про це повідомили у луцькій мерії.
З метою вшанування пам'яті голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, 23 листопада у Луцьку відбудеться низка заходів.
Відповідне розпорядження підписав заступник міського голови Григорій Недопад.
Цього дня о 12.00 годині відбудеться покладання квітів до пам'ятника Михайлу Грушевському.
До участі у заході запрошують представники громадськості, галузевих підприємств, установ, організацій.
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Про це повідомили у луцькій мерії.
З метою вшанування пам'яті голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, 23 листопада у Луцьку відбудеться низка заходів.
Відповідне розпорядження підписав заступник міського голови Григорій Недопад.
Цього дня о 12.00 годині відбудеться покладання квітів до пам'ятника Михайлу Грушевському.
До участі у заході запрошують представники громадськості, галузевих підприємств, установ, організацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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