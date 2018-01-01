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У Луцьку вшанують пам'ять Михайла Грушевського

У Луцьку вшанують пам'ять Михайла Грушевського
У Луцьку проведуть заходи, під час яких вшанують пам'ять Михайла Грушевського.

Про це повідомили у луцькій мерії.

З метою вшанування пам'яті голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, 23 листопада у Луцьку відбудеться низка заходів.

Відповідне розпорядження підписав заступник міського голови Григорій Недопад.

Цього дня о 12.00 годині відбудеться покладання квітів до пам'ятника Михайлу Грушевському.

До участі у заході запрошують представники громадськості, галузевих підприємств, установ, організацій.

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Теги: Михайло Грушевський, пам'ять, вшанування
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