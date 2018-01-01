У Луцьку вшанують пам'ять Михайла Грушевського





Про це повідомили у луцькій мерії.



З метою вшанування пам'яті голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, 23 листопада у Луцьку відбудеться низка заходів.



Відповідне розпорядження підписав заступник міського голови Григорій Недопад.



Цього дня о 12.00 годині відбудеться покладання квітів до пам'ятника Михайлу Грушевському.



До участі у заході запрошують представники громадськості, галузевих підприємств, установ, організацій.



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