Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 16:15
У селі Княгининок активісти ГО «АвтоЄвроСила» розблокували трасу М19.
Про це інформує прес-служба патрульних поліцейських у Волинській області.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що подібні протести будуть розганяти.
Поліцейські інформують, що активісти покинули місце у селі Княгининок, де частково перекривали рух транспорту, тож відтепер можна вільно рухатись трасою.
«Але закликаємо бути особливо пильними, уважними та взаємно ввічливими.
Щасливої дороги!» – йдеться у дописі.
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Про це інформує прес-служба патрульних поліцейських у Волинській області.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що подібні протести будуть розганяти.
Поліцейські інформують, що активісти покинули місце у селі Княгининок, де частково перекривали рух транспорту, тож відтепер можна вільно рухатись трасою.
«Але закликаємо бути особливо пильними, уважними та взаємно ввічливими.
Щасливої дороги!» – йдеться у дописі.
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