Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО





Про це інформує прес-служба патрульних поліцейських у Волинській області.



Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що подібні протести будуть розганяти.



Поліцейські інформують, що активісти покинули місце у селі Княгининок, де частково перекривали рух транспорту, тож відтепер можна вільно рухатись трасою.



«Але закликаємо бути особливо пильними, уважними та взаємно ввічливими.



Щасливої дороги!» – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок активісти ГО «АвтоЄвроСила» розблокували трасу М19.Про це інформує прес-служба патрульних поліцейських у Волинській області.Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, щоПоліцейські інформують, що активісти покинули місце у селі Княгининок, де частково перекривали рух транспорту, тож відтепер можна вільно рухатись трасою.«Але закликаємо бути особливо пильними, уважними та взаємно ввічливими.Щасливої дороги!» – йдеться у дописі.

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