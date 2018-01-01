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Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО

Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
У селі Княгининок активісти ГО «АвтоЄвроСила» розблокували трасу М19.

Про це інформує прес-служба патрульних поліцейських у Волинській області.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що подібні протести будуть розганяти.

Поліцейські інформують, що активісти покинули місце у селі Княгининок, де частково перекривали рух транспорту, тож відтепер можна вільно рухатись трасою.

«Але закликаємо бути особливо пильними, уважними та взаємно ввічливими.

Щасливої дороги!» – йдеться у дописі.
Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО

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Теги: Княгининок, Волинь, активіст, поліція, євробляхи
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