Психічнохворий чоловік поранив луцького патрульного. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У Луцьку патрульні затримали і знешкодили чоловіка з розладами психіки.
Одному з інспекторів це коштувало власного здоров’я, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
21 листопада вдень інспектори у Луцьку отримали повідомлення, що потрібна допомога для шпиталізації особи з психічними розладами.
Патрульні прибули на виклик по вулиці Сухомлинського. Коли заявниця відчинила двері помешкання, її син вискочив з-за спини, відіпхнув жінку та наніс удар в обличчя патрульному господарським загостреним предметом.
Саме ця особа й потребувала шпиталізації у психлікарню.
40-річного чоловіка негайно затримали та доставили в медзаклад. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
В інспектора зафіксували забійну точкову рану обличчя, параорбітальну гематому зліва, підшкірну гематому верхньої губи зліва та інші травми. Наразі його життю й здоров’ю нічого не загрожує, його відпустили з лікарні.
Що ж до хворого затриманого, то в цій справі тривають подальші слідчі дії. Після з’ясування всіх обставин вирішуватиметься питання його подальшої долі.
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Одному з інспекторів це коштувало власного здоров’я, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
21 листопада вдень інспектори у Луцьку отримали повідомлення, що потрібна допомога для шпиталізації особи з психічними розладами.
Патрульні прибули на виклик по вулиці Сухомлинського. Коли заявниця відчинила двері помешкання, її син вискочив з-за спини, відіпхнув жінку та наніс удар в обличчя патрульному господарським загостреним предметом.
Саме ця особа й потребувала шпиталізації у психлікарню.
40-річного чоловіка негайно затримали та доставили в медзаклад. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
В інспектора зафіксували забійну точкову рану обличчя, параорбітальну гематому зліва, підшкірну гематому верхньої губи зліва та інші травми. Наразі його життю й здоров’ю нічого не загрожує, його відпустили з лікарні.
Що ж до хворого затриманого, то в цій справі тривають подальші слідчі дії. Після з’ясування всіх обставин вирішуватиметься питання його подальшої долі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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