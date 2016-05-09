вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Психічнохворий чоловік поранив луцького патрульного. ФОТО

Психічнохворий чоловік поранив луцького патрульного. ФОТО
У Луцьку патрульні затримали і знешкодили чоловіка з розладами психіки.

Одному з інспекторів це коштувало власного здоров’я, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

21 листопада вдень інспектори у Луцьку отримали повідомлення, що потрібна допомога для шпиталізації особи з психічними розладами.

Патрульні прибули на виклик по вулиці Сухомлинського. Коли заявниця відчинила двері помешкання, її син вискочив з-за спини, відіпхнув жінку та наніс удар в обличчя патрульному господарським загостреним предметом.

Саме ця особа й потребувала шпиталізації у психлікарню.

40-річного чоловіка негайно затримали та доставили в медзаклад. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

В інспектора зафіксували забійну точкову рану обличчя, параорбітальну гематому зліва, підшкірну гематому верхньої губи зліва та інші травми. Наразі його життю й здоров’ю нічого не загрожує, його відпустили з лікарні.

Що ж до хворого затриманого, то в цій справі тривають подальші слідчі дії. Після з’ясування всіх обставин вирішуватиметься питання його подальшої долі.

Психічнохворий чоловік поранив луцького патрульного. ФОТО
Психічнохворий чоловік поранив луцького патрульного. ФОТО
Психічнохворий чоловік поранив луцького патрульного. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, поранення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі активісти закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію
Сьогодні, 16:55
Синоптики обіцяють потепління
Сьогодні, 16:43
Психічнохворий чоловік поранив луцького патрульного. ФОТО
Сьогодні, 16:37
Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 16:15
У Луцьку вшанують пам'ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
На Волині дитина вистрілила у свою сестру: подробиці інциденту На Волині дитина вистрілила у свою сестру: подробиці інциденту
22 березень, 15:03
У центрі Харкова поранили поліцейського. ФОТО У центрі Харкова поранили поліцейського. ФОТО
09 травень, 2016, 22:56
Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО Власники «євроблях» розблокували трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Протести «євробляхарів»: поліція «розганятиме» учасників акції Протести «євробляхарів»: поліція «розганятиме» учасників акції
Сьогодні, 15:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
20 листопад, 20:57
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 листопада
20 листопад, 20:00
 1
У Луцьку на аварійній дорозі автівці знесло «передок». ФОТО
20 листопад, 17:01
 1
Як на Волині лісівники дисциплінують мисливців. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
 0
Вийти заміж за принца: яких іноземців обирають волинянки
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8