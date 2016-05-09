Психічнохворий чоловік поранив луцького патрульного. ФОТО

У Луцьку патрульні затримали і знешкодили чоловіка з розладами психіки.Одному з інспекторів це коштувало власного здоров’я, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.21 листопада вдень інспектори у Луцьку отримали повідомлення, що потрібна допомога для шпиталізації особи з психічними розладами.Патрульні прибули на виклик по вулиці Сухомлинського. Коли заявниця відчинила двері помешкання, її син вискочив з-за спини, відіпхнув жінку та наніс удар в обличчя патрульному господарським загостреним предметом.Саме ця особа й потребувала шпиталізації у психлікарню.40-річного чоловіка негайно затримали та доставили в медзаклад. На місце викликали слідчо-оперативну групу.В інспектора зафіксували забійну точкову рану обличчя, параорбітальну гематому зліва, підшкірну гематому верхньої губи зліва та інші травми. Наразі його життю й здоров’ю нічого не загрожує, його відпустили з лікарні.Що ж до хворого затриманого, то в цій справі тривають подальші слідчі дії. Після з’ясування всіх обставин вирішуватиметься питання його подальшої долі.