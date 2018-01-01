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На Волині почали частіше одружуватися

На Волині почали частіше одружуватися
За 9 місяців поточного року на Волині поєднали свої серця 4818 пар, а це на 55 (1,2%) більше, ніж торік.

Найбільше шлюбів у цьому періоді зареєстрували у серпні, - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.

На кожну тисячу жителів області в середньому припало 6,2 одруження. Найвищий рівень шлюбності був у Ківерцівському і Луцькому районах (по 7,3 ‰) та місті Луцьку (7,0‰), а найнижчий – у Любешівському районі (4,3‰).

З кожних десяти одружених чоловіків і жінок вісім вступили у шлюб вперше, по 18,3% наречених були вже розлучені, вдівці і вдови склали відповідно 1,1% і 1,6%.

Цікавим є те, що більше двох третин чоловіків віком до 30 років обрали наречених молодших за себе, кожен п’ятий – старших і 12% – одноліток.

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Теги: одруження, весілля, статистика
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